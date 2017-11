Modern-Mediterraner Genuss

Santoro Genuss & Events im Herzen von Fürth



Vom Einfachen das Beste herausholen – diesem Motto hat sich das Team von Santoro Genuss & Events am Grünen Markt in Fürth verschrieben. Dies bezieht sich nicht nur auf das Restaurant, in dem traditionelle mediterrane Genusskultur auf moderne Kochkunst trifft – raffiniert komponiert aus marktfrischen Zutaten mit saisonalen Akzenten. Ideal ergänzt werden die Köstlichkeiten aus der Küche durch eine klassisch-elegante Bar, in der Sie zeitgemäße Kreationen – angefangen von Infused Water und leckeren Aperitifs bis hin zu einer erlesenen Wein- und Champagner-­ Aus­wahl – genießen können.Unweit des Fürther Rathauses und damit bestens mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar bietet die puristisch-raffinierte Eventlocation den idealen Rahmen für Feiern und Veranstaltungen der unterschiedlichsten Art – von der stimmungsvollen Traumhochzeit über einen runden oder auch „eckigen“ Geburtstag bis hin zu den unterschiedlichsten Businessevents. Zusammen mit den Profis von Santoro Genuss & Events wird aus Ihren Veranstaltungen oder Feier garantiert ein unvergessliches Event-Ereignis.