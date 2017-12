Nürnberger Weihnachtsstadt

Bereits zum 69. Mal findet der Lichterzug der Nürnberger Schulen statt. Angeführt vom Nürnberger Christkind wandern mehr als 1.000 Schüler mit ihren selbstgebastelten Laternen durch die Straßen bis hinauf zur Kaiserburg und bringen so die Stadt zum Leuchten. Dr. Armin Zitzmann, Vorstandsvorsitzender der NÜRNBERGER, weist auf die Bedeutung der Tradition hin: „Für die Kinder ist der Lichterzug eine wunderbare Erinnerung, die sich ein Leben lang einprägt. Traditionelle Bräuche wie dieser machen die Region lebens- und liebenswert. Ihr Erhalt liegt uns daher besonders am Herzen." In diesem Jahr startet der Lichterzug am 14. Dezember gegen 17.45 Uhr.Die Weihnachtsstadt auf dem Hans-Sachs-Platz lässt Kinderaugen strahlen und bereitet den jungen Besuchern jede Menge Spaß und Freude. Gemeinsam mit dem Veranstalter, dem Süddeutschen Schaustellerverband, verlost die NÜRNBERGER auf der Kinderweihnacht Geschenk- und Gutscheinpakete an zehn Großfamilien aus der Region. Sie gibt ihnen so die Möglichkeit, einen unbeschwerten Tag in weihnachtlicher Atmosphäre zu erleben.Das Musical-Netzwerk Nürnberg e. V. bereichert das kulturelle Weihnachtsprogramm mit einem eigens für Nürnberg geschriebenen Musical über Kaiser Karl IV. „DER KAISER und die Gauklerin“ wurde bereits 2016 von der Kritik gefeiert und geht dieses Jahr in die zweite Spielzeit. Schauplatz des Musicals ist das mittelalterliche Nürnberg, das sich trotz der Bedrohung durch Pest und Hungersnöte zu einem pulsierenden Handelszentrum entwickelt. Doch Intrigen am Hof, die verbotene Liebe zu einer Gauklerin und die Eifersucht seiner Gemahlin lassen Karl IV. in der fiktiven Geschichte in Todesgefahr geraten.Das von der NÜRNBERGER maßgeblich geförderte Musical wird vom 2. Dezember 2017 bis zum 6. Januar 2018 im Heilig-Geist-Saal aufgeführt.