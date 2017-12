OASE IN DER STADT

Jeden Montag und jeden Donnerstag finden zwischen 17.00 und 17.30 Uhr adventliche Kurzkonzerte statt: Celtic Folk ebenso wie Klassik, Jazz oder Volksmusik. Am Samstag, 9. Dezember, tritt ab 20.30 Uhr die schottische Sängerin Janet M. Christel mit ihren drei Musikpartnern auf zu „I saw three ships – Keltische Klänge zum Advent“. (Abendkasse oder Vorverkauf, KQM Kulturinfo Königstr. 93). Nur eine Woche später, 16. Dezember, heißt es „Blues and Soul for Bethlehem“ – Rudi Madsius, Klaus Brandl und „Friends“ geben sich ab 21 Uhr die Ehre, ein echter Klassiker, für den der Vorverkauf längst läuft. (KQM Kulturinfo Königstr. 93) In der Weihnachtszeit selber, am 27. Dezember, bietet dann ab 19.30 Uhr der Liedermacher Andy Lang eine Klangreise nach Irland: „Celtic Christmas“. (Vorverkauf: eckstein oder Abendkasse).Advent ist auch die Zeit, die Menschen innerlich sehr berührt. Vor allem nach Schicksalsschlägen. „Herzenskinder“ lautet eine adventlich gestaltete Andacht für früh verwaiste Eltern am Donnerstag, 7. Dezember, 19.30 Uhr. Eine allgemeine, sehr offen und meditativ gestaltete adventliche Trauerandacht findet dann einen Tag vor Heiligabend, am Samstag, 23. Dezember, 19.30 Uhr statt.Und etwas für Gemüt und Seele gleichermaßen ist die „Nacht des Heilens“ am Samstag, 2. Dezember ab 20.00 Uhr mit besinnlichen Texten, Impulsen und Segensangebot. Die Musik für den Abend liefert das bekannte Duo „Saraswati“ mit Harfe, Gitarre und Gesang.Ach ja, wer am Heiligabend selber einen Ort sucht, um etwas zur Besinnung zu kommen, findet diesen nachmittags um 16.00 Uhr bei einer Krippenfeier für Kinder oder um 22.00 Uhr bei der feierlichen Christvesper.