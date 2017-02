Partner für Immobilien

Ein Unternehmen der Nürnberger Baugruppe

Als Bauträgerunternehmen kann die Bayernhaus Wohn- und Gewerbebau GmbH mittlerweile auf eine über 40-jährige Firmengeschichte zurückblicken. Das Unternehmen zählt zu einer der ersten Adressen in Sachen Entwicklung, Realisierung und Betreuung von Immobilienprojekten. Vom ersten Informationsgespräch bis zur Schlüsselübergabe und darüber hinaus steht Bayernhaus seinen Kunden als zu-verlässiger Baupartner zur Seite.Ein Team von Architekten, Ingenieuren und Kaufleuten analysiert Standorte, erwirbt Grundstücke, stimmt Genehmigungen mit Gemeinden und Behörden ab, plant die Bauvorhaben und die Erschließungen, beauftragt und überwacht die Bauausführungen etc. In dieser Zeit halten die Bayernhaus-Mitarbeiter engen Kontakt zu den neuen Eigentümern, informieren sie umfassend und verständlich, berücksichtigen ihre Wünsche und überreichen ihnen die Schlüssel, wenn sie in ihr Traumhaus oder in ihre Traumwohnung einziehen können.Hat sich ein Kunde für den Kauf einer Bayernhaus-Immobilie entschieden, wird er in die Planungsphase einbezogen. Alle künftigen Schritte werden ausführlich mit ihm besprochen. Individuelle Wünsche des neuen Eigentümers werden abgestimmt und je nach Planungs- bzw. Baufortschritt berücksichtigt und realisiert. Ob bei der Umplanung des Badezimmers, der Platzierung der Steckdosen im Wohnzimmer oder bei der Beantragung von Fördergeldern, die Mitarbeiter von Bayernhaus stehen mit Rat, Tat und ihrer Erfahrung zur Verfügung. Sie sorgen dafür, dass Termine und Qualitäten exakt eingehalten werden.Alle Immobilien sind in Massivbauweise errichtet, haben eine hochwertige Ausstattung und entsprechen aktuellen Bau- und Energiestandards. Qualität, auf die man sich jeden Tag verlassen und die man jeden Tag sehen und spüren kann.Bayernhaus ist ein dynamisches Unternehmen mit lebendiger Tradition und unter dem Dach der Nürnberger Baugruppe erfolgreich in der Region im Wohn- und Gewerbebau tätig. Information zu allen Neubauprojekten erhalten Sie unter:www.bayernhaus.de