Pflegekräfte aus Osteuropa

Eine bezahlbare „24-Stunden-Betreuung“ und Entlastung für die Angehörigen

Was tun, wenn der Fall der Fälle eintritt und Sie oder Angehörige auf Grund des hohen Alters oder wegen einer Behinderung auf Pflege angewiesen sind? Das kann ganz schnell ins Geld gehen. Plätze in einem guten Pflegeheim sind kostspielig, eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung im Normalfall sogar noch teurer. Da reicht die Rente meist vorne und hinten nicht aus, auch wenn man ein Leben lang einbezahlt hat. Was also tun?Eine ausgesprochen interessante Betreuungs-Alternative stellen Pflegekräfte aus Polen oder anderen osteuropäischen Nachbarländern dar, die über Agenturen zu uns nach Deutschland vermittelt werden. Diese gewährleisten eine seriöse und vor allem auch legale 24-Stunden-Betreuung für die Senioren und ihre Angehörigen und sind vor allem auch bezahlbar. Ein weiterer großer Vorteil gegenüber der Unterbringung in einem für die Pflegebedürftigen unvertrauten Heim besteht darin, dass die Pflegebedürftigen auf diese Weise in ihrem vertrauten Umfeld, in ihren eigenen vier Wänden bleiben können – ein kaum zu unterschätzender Gewinn an Lebensqualität.Da die Pflegekräfte aus Polen und dem osteuropäischen Raum keine direkte medizinische Versorgung übernehmen, stellen sie keine Konkurrenz zu ambulanten Pflegediensten dar. Der Idealfall wäre ohnehin eine Kombination aus einem deutschen Pflegedienst, der die medizinische Versorgung übernimmt und kostengünstigen Pflegekräften aus Osteuropa, die in der restlichen Zeit für den zu Betreuenden da sind und so den Angehörigen die Sicherheit geben, dass sich immer jemand um ihre Lieben kümmert. Ein ganz wichtiger Aspekt ist in diesem Zusammenhang, dass die Angehörigen, die ansonsten einen Großteil der Betreuungs- und Pflegearbeit übernehmen müssten, durch die Pflegekräfte nachhaltig entlastet werden. Müssten sie nämlich die Betreuung allein übernehmen, so wären sie bereits nach kurzer Zeit völlig überlastet. Davon, dass ihr eigenes Leben dabei fast völlig „auf der Strecke bliebe“ ganz zu schweigen.Bei seriösen Agenturen wie den „Pflegehelden“ gehen die zu Pflegenden praktisch kein Risiko ein. Die „Pflegehelden“ arbeiten ausschließlich mit vertrauten Partnerunternehmen in Polen zusammen und können so gewährleisten, dass nur qualifiziertes und zuverlässiges Personal nach Deutschland anreist, das dann auch den individuellen Anforderungen und Bedürfnissen entspricht. Ein wichtiger Aspekt bei den „Pflegehelden“ ist auch, dass immer ein persönlicher Ansprechpartner vor Ort für Sie da ist und Sie während der kompletten Betreuungszeit ein sicheres Gefühl und bei Fragen oder Problemen stets eine vertrauensvolle Anlaufstelle haben. Sollten Sie dennoch einmal unzufrieden sein und Ihren Vertrag auflösen wollen: Das Vertragsverhältnis mit den „Pflegehelden“ ist – bei Unzufriedenheit – täglich kündbar.Ob als Hilfe im Haushalt, beim Kochen und beim Putzen, bei der täglichen Körperpflege, beim An- und Auskleiden aber auch als Partner zum Reden und Lachen: Die Senioren und ihre Familien erfahren durch diese 24 Stunden Pflege ein Plus an Lebensqualität und gewinnen zusätzliche Lebensfreude.• Körperpflege• Toilettengang und Inkontinenzversorgung• Essenszubereitung, Hilfe bei Nahrungs- undGetränkeaufnahme• Demenzbetreuung• An- und Auskleiden• Hilfe beim Gehen, Stehen, Aufstehen und Betten• Mobilisierung und Bewegung• Ausflüge und Spaziergänge• Begleitung bei Arztbesuchen und Ämtergängenebenso wie beim Einkauf und Friseurbesuchen• 24 Stunden Rufbereitschaft besonders auch nachts• Ansprechpartner und Vertrauensperson• Dokumentation der 24 Stunden Pflege,Schwerpunkt betreuerische Tätigkeiten• Hilfe im Haushalt, z.B. Erledigung von Einkäufenund Besorgungen, Speisenplanung und Kochen,Aufräumen, Putzen, Waschen, Bügeln und Mangeln,Blumen gießen und Versorgung der Haustiere