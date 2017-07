Spielend Spaß haben

Bereits mehrfach als familienfreundlichster Themenpark ausgezeichnet, begeistert der PLAYMOBIL-FunPark in Zirndorf jährlich mehr als 750.000 Familien aus nah und fern. Auf insgesamt 90.000 m² laden imposantePLAYMOBIL-Spielwelten im Großformat und zahlreiche Aktivspielplätze hier zu unbegrenztem Spiel- und Kletterspaß ein. Ob Ritterburg, Piratenschiff, der Wilde Westen oder der Bauernhof – hier können alle Abenteurer ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Achterbahnen oder Fahrgeschäfte gibt es hier nicht, denn „aktiv sein statt Schlange stehen“ ist hier das Motto. Im PLAYMOBIL-FunPark ist immer Action angesagt!Und wenn sich das Wetter einmal nicht von der besten Seite zeigt, geht das Spielen im gläsernen HOB-Center weiter.In der riesigenPLAYMOBIL-Spielstadt und im überdachten Klettergarten kann man auch bei schlechtem Wetter aufregende Stunden verbringen. Das FunPark-Aktionsteam bietet zudem abwechslungsreiche Mitmachaktionen auf der HOB-Center Bühne, wie zum Beispiel die beliebte Minidisco an. Auch im Winter, wenn der Außenbereich des FunParks geschlossen ist, hat das HOB-Center täglich geöffnet.Von Mai bis September ist der PLAYMOBIL-FunPark ein echter Geheimtipp für alle Biergartenfreunde. Leckeres Bier, knuspriges Spanferkel und deftige Brotzeiten locken Fans der fränkischen Kulinarik nach Zirndorf.Ob draußen, inmitten idyllischer Blumenarrangements, oder im überdachten Bereich – der PLAYMOBIL-Biergarten bietet bei jedem Wetter eine große Auswahl an Speisen und Getränken. Von typisch fränkischen Schmankerln bis hin zu moderner Küche ist für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas dabei. Saftige Steaks vom Grill, fränkische Bratwürste auf Kraut, knackige Salate und Kloß mit Sauce für die Kids sowie eine Vielzahl an alkoholfreien Getränken und regionalen Bier- und Weinspezialitäten laden zum Verweilen und Genießen ein.Playmobil-FunParkBrandstätterstraße 2 - 1090513 ZirndorfTelefon: 0911 / 9666 1455www.facebook.com/PlaymobilFunPark