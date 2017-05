Positive Effekte auf Haltung, Stellung, Gleichgewicht und Koordination

Eine ausgeglichene und koordinierte Bewegung ist uns nicht von Natur aus gegeben. Wir haben uns die einzelnen Bewegungsabläufe hart erarbeiten müssen. Das wird deutlich, wenn wir uns daran erinnern, wie oft wir hingefallen sind, bis wir in der Lage waren, auf unseren zwei Beinen zu stehen und zu gehen. Im Lauf der Zeit wurden diese Bewegungsabläufe dann durch ständige Wiederholung automatisiert und gespeichert.Doch nicht immer sind die gespeicherten Bewegungsabläufe auch optimal für unseren Körper. Will man hier eingreifen und physiologisch richtige Bewegungsabläufe „einüben", so kann man dies mit propriozeptiven Einlagen tun. Im Gegensatz zu statischen Einlagen, die den Fuß nur stützen, helfen propriozeptive Einlagen den Fuß dynamisch zu führen. Dies gelingt mit Hilfe von speziellen Prozeptoren, die Sinneszellen der Füße in Haut, Muskeln, Sehnen und Gelenken reflektorisch reizen und auf diese Weise einzelne Muskeln oder Muskelgruppen zielgerichtet verändern. Dies hat eine positive Wirkung auf den gesamten Haltungs- und Bewegungsapparat.Propriozeptive Einlagen werden bei einer entsprechenden Indikation meist von den Kassen bezahlt und individuell vom Orthopädiehandwerker angefertigt.