Regen und Wind Einfach aussperren

Terrassenüberdachungen machen die Terrasse zur Wohlfühloase

Moderne Terrassenüberdachungen machen es – wie auch Wintergärten – möglich, dass Sie Ihren Garten mit dem Komfort eines Wohnzimmers nutzen können und unabhängig von der Witterung und der Jahreszeit gemütliche und entspannte Stunden auf Ihrer Terrasse genießen können.Terrassendächer werden in den unterschiedlichsten Varianten angeboten, so dass – gemeinsam mit einem erfahrenen und kompetenten Partner – ganz individuell auf die baulichen Voraussetzungen und die Wünsche der Bauherren abgestimmte Lösungen möglich sind. Das beginnt schon bei der Auswahl der Dachplatten, bei denen je nach Material eine hohe Lichtdurchlässigkeit ebenso angeboten wird wie eine sonnen- und hitzebeständige Abdeckung. Auch bei der Wandgestaltung gibt es vielfältige Möglichkeiten, die von Dächern mit offenen Seitenwänden über Terrassendächer mit Windschutzelementen bis hin zu Dächern mit Schiebeelementen reichen.Die Firma RENOSCHWARZ ist bereits seit langem sehr erfolgreich in den Bereichen Bauen, Ausbauen, Sanieren oder Renovieren tätig – von der Haustür bis zum Dachausbau, von Terrassendächern und Wintergärten bis zu Gartenzaunanlagen. Mit viel fachlichem und handwerklichem Können werden zu einem fairen Preis deutsche Markenprodukte eingesetzt, für die es auch nach Jahren noch Ersatzteile gibt.