Romantik erleben!



Enge Gässchen, prachtvolle Patrizierhäuser und Zeitzeugen einer längst vergangenen Epoche an jeder Ecke – wohl in kaum einer anderen Stadt lässt sich die rastlose Gegenwart so leicht abstreifen wie in Rothenburg ob der Tauber.Majestätisch thront das Juwel des Mittelalters auf einem Plateau oberhalb der Tauber und besticht durch zahlreiche Attraktionen. Rothenburg präsentiert sich als begehbares Geschichtsbuch mit lebendigen Kapiteln: besuchen Sie das Mittelalterliche Kriminalmu- seum, das auch die weniger romantischen Aspekte des dunklen Zeitalters wiederspiegelt oder unser Reichsstadtmuseum, in dem sich die ganze Stadtgeschichte aufblättert und unter anderem eine Klosterküche aus dem 13. Jahrhundert zu bewundern ist. Halten Sie einen kurzen Moment in der St.-Jakobs-Kirche inne, das Ziel zahlreicher Pilger in der Vergangenheit und Gegenwart oder genießen Sie den herrlichen Rundblick auf die Altstadt vom 52m hohen Rathausturm. Auch im Handwerkerhaus, im Historiengewölbe des prächtigen Rathauses sowie im Topplerschlösschen, dem einstigen Domizil eines berühmten Bürgermeisters von Rothenburg im Mittelalter, wird Geschichte lebendig. Als einst kluger Feldherr und reicher Stadtführer erlitt Bürgermeister Toppler einen geheimnisumwitterten Tod in den Rathaus-Verliesen.Das weltbekannte, ganzjährig geöffnete „Weihnachtsdorf“ von Käthe Wohlfahrt erwartet Sie ebenso wie der original „Rothenburger Nachtwächter“, der Sie durch das nächtliche Städtchen führt.Rothenburg ist keine Stadt für nur einen Tag oder für eine bestimmte Jahreszeit. Zahlreiche Kulturangebote das ganze Jahr über laden zum längeren Aufenthalt ein. Traditionelle Veranstaltungen wie die Reichsstadt-Festtage (vom 1.-3.9.2017), der weihnachtliche Reiterlesmarkt (1.-23.12.2017), das Weindorf (16.-20.8.2017) oder Aufführungen des Toppler Theaters (17.6.-26.8.2017) ziehen jedes Jahr zahlreiche Gäste an.Die Umgebung Rothenburgs lockt mit wunderschöner Landschaft zu erholsamen Ausflügen, Radtouren oder Wanderungen.Rothenburg Tourismus ServiceMarktplatz 291541 Rothenburg ob der TauberTel. 09861/404800Fax 09861/404529info@rothenburg.de