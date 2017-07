Atemberaubend schöne Parkanlage



Wer einen Garten anlegen will, muss ihn im Herzen tragen: Nach diesem Grundsatz haben Baronin und Baron Süsskind eine Vision verwirklicht – die atemberaubend schönen Parkanlagen des mittelfränkischen Barock-Ensembles Schloss Dennenlohe. Mit Leidenschaft und Passion ließen sie in mehr als 30- jähriger Arbeit ein üppig blühendes Paradies entstehen – mit dem sagenhaften Rhododendronpark, dem zauberhaften Privatgarten und dem Landschaftspark, der sich jedes Jahr weiterentwickelt und mittlerweile 26 Hektar groß ist. Mit Kreativität, Weltwissen und unerschöpflichem Ideenreichtum entwickelten sie einen völlig neuen Stil der Parkgestaltung.Der Dennenloher Schlosspark ist der größte Rhododendronpark Süddeutschlands und ein Botanischer Garten mit drei verschiedenen Parkteilen. Eine Traumkomposition aus Inseln im Schlossweiher und 15 Brücken, Licht und Farben, malerischen Steinlaternen und fernöstlichen Tempeltoren, idyllisch modellierter Wildlandschaft mit Wellengärten und einem Rosenberg mit über 10.000 Rosenstöcken, Erikahügeln, Heide und Streuobstwiesen – eine botanische Attraktion mit Existenznischen für bedrohte Pflanzen- und Tierarten. Tausende von Pflanzen wachsen hier und ab April ist Hauptblütezeit: Allein 500 verschiedene Rhododendron-Arten, aber auch Azaleen, über 60 seltene Magnolien- und Fliedersammlungen, Seerosen, Lilien, 40 Christrosenarten und seltene Taglilien sowie Deutschlands größte Efeusammlung.Im März 2016 wurde die internationale Gartenbuchbibliothek im barocken Gutshof eingeweiht, in dem sich auch das Wirtshaus, Café und Biergarten, Schlossläden und das Oldtimer-Museum befinden. Baron Süsskind, der grüne Baron, führt interessierte Gruppen gerne selbst durch seinen Park, der Privatgarten hat an bestimmten Tagen geöffnet. Das Schloss selbst wird von der Familie Süsskind genutzt und ist für Besucher nicht zugänglich.Karfreitag bis November täglich von 10.00 bis 17.00 Uhr, werktags ab 9.00 bis 17.00 UhrMai – August täglich von 11.30 bis 17 Uhr, September 11.30 bis 16 UhrIm April & Oktober nur an den Wochenenden bis 16 UhrMontag Ruhetag im JuliAugust & SeptemberEintrittspreise: Person: 10 Euro/ Kinder unter 18 Jahre frei/Rollstuhlfahrer freiPrivat- und Klangparktage: 12 Euro