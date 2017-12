Mandelduft und Zauberglanz liegen in der Luft. Schneebedeckte Tannen, glitzernde Schneeflocken, Weihnachtsplätzchen und Kerzenschein sorgen fü̈r eine märchenhafte Idylle auf dem alljährlichen Weihnachtsmarkt auf Schloss Guteneck im Oberpfälzer Landkreis Schwandorf.Vom 25.11. bis 17.12. (jeweils Samstag und Sonntag, sowie die letzten 3 Wochenenden auch freitags) lädt Graf Beissel von Gymnich, dieses Jahr bereits zum dreizehnten Mal, herzlichst ein. Auf 50.000m² im und um das Schloss bietet sich den Besuchern ein Bild wie aus dem Märchen.Zu den drei großen Marktsegmenten Schlossromantik, traditionelle Handwerkskunst und Mittelalter gibt es mehr als 120 wunderschöne Stände, an denen die verschiedensten alten Handwerke wie Fackelmacher und Zinngießer vorgefü̈hrt werden. Man kann nach Herzenslust exklusive Weihnachtsartikel begutachten, verschiedenste Schlemmereien genießen und z. B. die Rittervorfü̈hrungen in der Mittelalterstraße bestaunen.Lassen Sie sich mitreißen von der Kraft der Weihnachtszeit. Die Schloss Gutenecker Waldkrippe ist ein kü̈nstlerisches Meisterwerk. Mit ihren lebensgroßen Figuren ist sie eine der größten und schönsten Krippen Deutschlands.Kinder können Ihre Wü̈nsche direkt an das Christkind stellen und erhalten bei Angabe der Adresse an Weihnachten persönlich Post. Ersttagsstempel und Briefe mit Motiven des Weihnachtsmarktes werden hierfü̈r wieder extra von der Post (nur am Markt) angeboten.Spielleute und Nachtwächter sorgen auf dem ganzen Gelände fü̈r weihnachtlichen Spaß. Im beheizten Gutsstadl und Ritterkeller stehen ausreichend Sitzgelegenheiten zur Verfü̈gung, um die täglichen Shows zu bewundern. Die Köstlichkeiten des Marktes kann man desweiteren auch im Schlosscafe, der Waldschänke oder der Schlossgartentaverne genießen.Der Weihnachtsmarkt wurde vom größten Online-Portal für Weihnachtsmärkte www.weihnachtsmarkt-deutschland.de in den Jahren 2014 und 2015 zum schönsten Weihnachtsmarkt Deutschlands gewählt.Graf Beissel von Gymnich und sein Team freuen sich, Sie zu dem Weihnachtsmarkt auf Schloss Guteneck begrü̈ßen zu dü̈rfen.25.11. – 17.12.2017jeweils Samstag 14 bis 21 Uhr,Sonntag 11 bis 20 Uhr an den letztendrei Adventswochenenden auch Freitag 16 bis 21 UhrEintritt: Erwachsene Freitag 4 EuroSamstag 5 Euro und Sonntag 6 EuroKinder bis 12 Jahre freiBusgruppen ab 20 Personen an allen Markttagen 4 Euro