Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff schlüsselfertig Bauen? Schlüsselfertiges Bauen bedeutet, dass von Beginn des Baus bis zu seiner Fertigstellung alle Arbeiten von einem Generalunternehmer ausgeführt werden. Das Haus wird zudem meist – aber nicht zwingend – zu einem Pauschalpreis angeboten.Wer entspannt und stressfrei ins eigene Heim einziehen und sich beim Bau um nichts weiter kümmern möchte, ist bei einer schlüsselfertigen Bauweise also bestens bedient. Allerdings ist der Begriff rechtlich nicht eindeutig definiert und wird von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich ausgelegt. Daher sollte man in jedem Fall darauf achten, welche Arbeiten der Generalunternehmer tatsächlich erledigt. So ist es beispielsweise möglich, dass der eine Anbieter mit „schlüsselfertig" lediglich die Rohbaumaßnahmen meint, während ein anderer auch den gesamten Innenausbau erledigt, das Haus quasi „bezugsfertig" übergibt.Damit es kein böses Erwachen gibt, sollte also der Leistungsumfang im Bauvertrag detailliert festgehalten werden. Ansonsten könnte es bei der Schlüsselübergabe passieren, dass Leistungen, mit denen man eigentlich gerechnet hatte, nicht erbracht wurden – dies reicht von Fussbodenbelägen über die Haustechnik bis hin zu den Terrassenfundamenten oder der Unterkellerung des Hauses.Unter Rohbau versteht man die äußere Kontur eines Hauses einschließlich der Dachkonstruktion. Die Fenster, Fassadenverkleidung, sämtliche Installationsarbeiten sowie die Boden- und Wandgestaltung fehlen aber noch. Der auf den Rohbau folgende Innenausbau umfasst sämtliche Ausbauarbeiten in den Räumen des Gebäudes – von Estrich und Innenputz, über die Herstellung von Fußboden-, Wand- und Deckenverkleidungen bis hin zu Heizungs- und Sanitärarbeiten, Elektroinstallation, Maler- und Schreinerarbeiten.Der größte Vorteil einer schlüsselfertigen Bauweise ist zweifellos die Zeitersparnis. Für Bauherren, die beruflich stark eingebunden sind oder wenig Fachkenntnisse besitzen, ist ein schlüsselfertiges Haus ein sehr guter Weg, um schnell und problemlos in die eigenen vier Wände zu kommen. Allerdings sollten die Bauherren bei der Planung und vor allem auch bei der Vertragsgestaltung einen Experten zu Rate ziehen, um vor unangenehmen Überraschungen geschützt zu sein.Weitere Vorteile der schlüsselfertigen Bauweise sind:• nur ein zentraler Ansprechpartner, der die Organisation des Baus übernimmt und die einzelnen Vertragspartner koordiniert.• eine kurze, zeitlich fest planbare Bauzeit.• fixe, planbare Kosten. Wer einen Festpreis aushandelt, weiß genau, mit welchen Kosten er rechnen muss – vorausgesetzt, alle erforderlichen Arbeiten sind detailliert aufgeführt und am Ende auch erledigt. Eine unklare Vertragsgestaltung kannim Einzelfall jedoch zu erheblichen Mehrkosten führen.• in der Standardausführung ist die schlüsselfertige Bauweise meist sehr kostengünstig.