In den 70er und 80er Jahren stieg die Nachfrage nach Schneeschuhen stark an, wurde das Schneeschuhwandern mehr und mehr zu einem reizvollen Freizeittrend. Schließlich verbindet es auf ideale Weise Sport und Naturerlebnis miteinander. Mit relativ geringem Aufwand ist das Schneeschuhwandern für alle Generationen eine ideale und vor allem auch gesunde Freizeitbeschäftigung, bietet sie doch die Möglichkeit, nicht nur auf Winterwander­wegen sehr gut voran zu kommen, sondern auch abseits der Wege im Tiefschnee.Damit das Schneeschuhgehen ein schönes und vor allem auch sicheres Vergnügen bleibt, benötigen Wanderer die richtige Ausrüstung und ein gutes Equipment. Das beginnt bei den Schneeschuhen – klassische Modelle für einfaches Gelände, die über einen mit einer Kunststoffhaut bespannten Aluminiumrahmen verfügen, oder moderne auf hochalpine Verhältnisse zugeschnittene Modelle, die meist komplett aus Hartplastik sind. Zum weiteren Equipment zählen neben funktioneller Kleidung auch Teleskopstöcke mit großen Tellern, Winterfeste Schuhe, sowie bei Touren in alpinem Gelände auch LVS-Gerät, Lawinenschaufel, eine Sonde sowie gegebenenfalls ein Lawinenairbag.