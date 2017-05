Senioren und Haustiere

Von dieser Kombination profitieren beide Seiten

Immer häufiger entscheiden sich Senioren für ein Haustier. Wie aktuelle Studien belegen, ist dies ein Umstand, von der beide Seiten im hohem Maß profitieren:Die Tiere, weil die Senioren viel Zeit haben, um sie zu pflegen und sich mit ihnen zu beschäftigen, und auch die Senioren, weil sich ein Hund oder eine Katze, aber auch andere Haustiere ausgesprochen positiv auf Gesundheit und Lebensfreude auswirken. Wissenschaftler, die sich mit diesem Thema beschäftigten, haben herausgefunden, dass allein schon das Streicheln eines Tieres den Blutdruck und den Puls senken kann. Die Folge: Tierbesitzer benötigen oftmals weniger Medikamente und klagen seltener über Schmerzen oder Erkältungskrankheiten. Auch bei Depressionen und Einsamkeit können Haustiere für Linderung sorgen. Senioren fühlen sich weniger allein wenn sie mit einem Tier zusammen leben. Dazu kommt noch, dass ältere Menschen, die sich um ein Haustier kümmern, das Gefühl haben, gebraucht zu werden.Auch ganz unmittelbar wirkt sich die Beschäftigung mit einem Haustier positiv auf den Gesundheitszustand seines Besitzers oder seiner Besitzerin aus. Hunde zum Beispiel brauchen regelmäßig Bewegung – und das bei jedem Wetter. Dies sorgt dafür, dass auch Herrchen oder Frauchen regelmäßig spazierengeht, was sich wiederum positiv auf die Abwehrkräfte, den Kreislauf und letztendlich auch auf das Gewicht des Halters auswirkt.Genau dieses Beispiel macht aber auch deutlich, wie wichtig es ist, sich Gedanken darüber zu machen, für welches Haustier man sich entscheidet. Neben den persönlichen Wünschen gilt es hier vor allem die Verpflichtungen zu sehen, die ein Haustier mit sich bringt. Denn jedes Tier benötigt Pflege und Beschäftigung. Das eine etwas weniger, das andere mehr, wie zum Beispiel ein Hund, der mehrmals am Tag Gassi gehen möchte und von seinem Halter erwartet, dass auch dieser noch halbwegs gut zu Fuß ist.