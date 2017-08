Gesundheit, Wellness und Urlaubsglück unter einem Dach



In direkter Lage am Weißenstädter See im Naturpark Fichtelgebirge genießen Gäste im Siebenquell® GesundZeitResort alle Facetten des Wohlbefindens und der Erholung. Das Gesundheits- und Thermenresort mit 4-Sterne Superior Hotel und vielfältigen gastronomischen Angeboten lädt Tages- und Übernachtungsgäste ein.In der Therme mit Echtpalmen schwimmt der Badegast vom 25m Aktivbecken durch den Strömungskanal mit Lagune und Wasserfall ins Verwöhnbecken mit Poolbar, Champagnerliegen und Massagedüsen und weiter hinaus ins Thermalwasseraußenbecken. Bistro, Dampfbad, Heißwasserbecken, Whirlpool, Kleinkinderbereich und ein zweites Außenbecken mit dem fluoridhaltigen Schwefelthermalwasser und Radonwasser runden das Angebot in der Wasserwelt ab.Es schwitzt sich herrlich in den acht Erlebnis- und Themensaunen (von ca. 60°C – 95°C) im Innen- und Außenbereich. Zusätzlich laden eine Schneekabine, Erlebnisduschen, Ruhebereiche sowie ein Bistro Saunagänger nach Weißenstadt ein.In der GesundZeitReise, dem Herz des Siebenquell®, erfährt der Gast Gesundung und Entspannung u.a. im Mineralienschwebebecken, dem Sand-Licht-Bad oder bei einem Jod-Selen-Bad.Die Gesundheitsangebote der Therapieabteilung sind vielfältig. Das WaldsteinSpa bietet Entspannung bei kosmetischen Behandlungen, duftenden Wannenbädern und Aromamassagen. Zauberhafte Momente aus 1.001 Nacht erfährt der Gast bei Anwendungen aus der traditionellen Orientalischen Badekunst.