So fahren Senioren einfach Gut

Das Senioren-Taxi bietet zahlreiche Zusatzleistungen – ohne Zusatzkosten

Früher war es selbstverständlich und auch von den Fahrgästen gewünscht, dass sie vom Taxifahrer an der Haustüre abgeholt wurden und ihnen dieser – bei Bedarf – auch beim Einsteigen behilflich war. Dieser Service geriet in den vergangenen Jahren ein bisschen in Vergessenheit. Jetzt aber werden die alten Taxi-Tugenden zu neuem Leben erweckt.Einer der Vorreiter dieser Qualitätsoffensive, die sich in erster Linie an Fahrgäste im fortgeschrittenen Lebensalter wendet, die aber gerne auch Menschen in Anspruch nehmen können, die – möglicherweise auch nur vorübergehend – gehandicapt sind, ist die Taxi-Zentrale Nürnberg eG. Sie hat bereits vor einiger Zeit das Projekt „Senioren-Taxi“ ins Leben gerufen und eine spezielle Schulung der Taxifahrer angeschoben. So sind die Fahrerinnen und Fahrer eines „Senioren-Taxis" besonders für die Erwartungen und die Bedürfnisse von Senioren geschult. Sie kommen ihnen bei der Abholung im wahrsten Sinne des Wortes entgegen und holen sie direkt vor der Wohnungs- oder Haustür ab. Auch am Fahrziel lassen sie ihre Passagiere nicht alleine, sondern begleiten sie so weit, wie diese möchten.Dieser Service kostet in Nürnberg nicht mehr als ein „normales" Taxi – berücksichtigt aber die Wünsche der Seniorinnen und Senioren in besonderem Maße. Zum Beispiel, wenn der Fahrgast eine bestimmte Wegstrecke bevorzugt. Wenn er oder sie Unterstützung beim Treppensteigen benötigt oder sich beim Fahrer gerne „unterhaken" möchte.Die Fahrzeuge des „Senioren-Taxis“ sind von Senioren getestet und entsprechen deren besonderen Wünschen. Darüber hinaus wissen die Taxifahrerinnen und -fahrer mit Rollstühlen, Rollatoren und ähnlichem umzugehen und kennen sich auch mit der Kostenregelung bei Krankenfahrten aus damit sich die Fahrgäste „rundherum gut aufgehoben" fühlen.