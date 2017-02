Sontowski & Partner Group Erlangen

Der kompetente Weg zur eigenen Immobilie

Immobilienkompetenz aus Erlangen: Als Initiator, Projektentwickler, Bauträger und Investor steht die sontowski & partner group (S&P) mit Sitz in Erlangen für die gesamte Wertschöpfungskette rund um die Immobilie. Das erfolgreiche Immobilienunternehmen realisiert seit seiner Gründung im Jahr 1984 komplexe Projekte in den Segmenten Handels-, Büro-, Gewerbe- und Wohnimmobilien und ist ein Experte auf dem Gebiet des seniorengerechten Wohnens.Durch zukunftsweisende Unternehmensgründungen und strategische Kooperationen hat sich S&P zu einer bedeutenden Beteiligungsgesellschaft entwickelt, die regional bestätigte Immobilienkonzepte auf nationaler und internationaler Ebene erfolgreich umsetzt. Als Gründungsgesellschafter der Immobilienaktiengesellschaften Deutsche Immobilen Chancen – DIC Frankfurt am Main (WKN 509840) sowie German Retail REIT – GRR investiert S&P in hochwertige Büro- und Handelsimmobilien. Durch die BayernCare Immobilien GmbH & Co. KG bedient das Unternehmen zudem den Zukunftsmarkt der Vorsorge- und Seniorenimmobilien und hat bundesweit verschiedene Großprojekte realisiert. Mit der Pegasus Capital Partners wurde ein Funding- und Investmentmanager mit Fokus auf die deutschen Metropolregionen gegründet.Die professionelle Entwicklung von marktreifen Immobilienfonds (regioFonds, Vorsorge-Fonds, Private Placements) ist ein weiterer wesentlicher Bestandteil der zielgerichteten Investmentstrategien. Alle platzierten Fonds stießen auf eine überdurchschnittlich gute Marktakzeptanz. Das Unternehmen kooperiert seit vielen Jahren bei seinen Investitionen in Joint Ventures mit finanzstarken, namhaften Investoren und Finanzpartnern aus dem In- und Ausland.S&P ist in der Metropolregion Nürnberg nicht nur als erfolgreiches Unternehmen und wichtiger Arbeitgeber angesehen, sondern unterstützt – über die wirtschaftlichen Interessen hinaus – auch ausgewählte Kulturprojekte und engagiert sich im Amateur- und Profisport. Am Unternehmensstandort in Erlangen sorgen rund 80 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Beteiligungsmanagement sowie die Umsetzung der Bauträgermaßnahmen und Investitionsvorhaben. Zudem werden im Unternehmen regelmäßig Nachwuchskräfte ausgebildet.• Neubau von Wohnungen, Doppel- und Reihenhäusern, Bürogebäuden, Lofts, Einzelhandelsgebäuden und Gesundheitszentren• Grundstückserschließung• Projektplanung und -abwicklung bis zur schlüsselfertigen Übergabe• Vertragsmanagement / notarielle Abwicklung