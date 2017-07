Stadt Hilpoltstein

Sportlich und aktiv in der Burgstadt am Rothsee



Rechtzeitig zum Auftakt in die neue Freiluftsaison wurde mitten auf dem Marktplatz in Hilpoltstein eine neue Ladestation für e-bikes errichtet. Hier können Freizeit- und Tourenradler ihre Räder aufladen, während sie die Zeit zu einem Mittagessen oder einer Kaffeepause in der historischen Altstadt nutzen.Viele abwechslungsreiche Radtouren – mit oder ohne e-Bike – laden zu einem Ausflug ins fränkische Seenland, und besonders an den nahegelegenen Rothsee ein. Dort verläuft der Rundweg direkt am Ufer des Sees. Oder aber Sie unternehmen eine Tour auf den Spuren der „Gredl“, der alten Eisenbahnlinie Hilpoltstein-Greding, die in den letzten Jahren zu einem einzigartigen Radweg ausgebaut wurde.Neben solchen sportlichen Aktivitäten lohnt es sich, an einer der vielen historischen Führungen teilzunehmen, wie zum Beispiel an der Nachtwächterführung mit dem Nachtwächter Gottfried Gruber. Ist die Nacht erst angebrochen, beginnt er seine Runden durch die Stadt, bei denen er immer wieder sein altbekanntes Lied anstimmt. Oder wie wäre es mit einem Besuch der fürstlichen Residenz, die Pfalzgraf Johann Friedrich im Jahr 1619 errichten ließ, und in der das ganze Jahr über interessante Ausstellungen und Veranstaltungen stattfinden.• Bambinilauf – Laufspass für die Kleinsten am Marktplatz von Hilpoltstein am 06. Juli 2017• Nightrun von Hilpoltstein zum Triathlon-Park Roth am06. Juli 2017• Challenge Roth Triathlon am09. Juli 2017• Burgfest vom 04. August bis07. August 2017• HiPLiVe Musikfestival am16. September 2017• Drachenfest am 23. und24. September 2017• SommerEnd Party am30. September 2017• Weihnachtsmarkt am2. und 3. Dezember 2017