Starke Symbole und Farben

Die Trauerfloristik ist ein wichtiger Teil unserer Bestattungskultur

Seit langem schon sind Blumen ein entscheidender Bestandteil unserer Bestattungskultur. Gerade in Stunden, in denen uns oftmals die Worte fehlen, ist Trauerfloristik ein letzter Gruß an den Verstorbenen aber auch ein Zeichen der Anteilnahme und Verbundenheit mit den Hinterbliebenen.Dabei hat die Trauerfloristik ihre eigene Sprache, die zudem im Lauf der Zeit immer wieder Veränderungen unterworfen ist. Das wichtigste Symbol der Trauerfloristik ist sicherlich der Kranz. Seine Form ohne Anfang und ohne Ende symbolisiert die Unendlichkeit des Seins aber auch die nicht endenwollende Verbundenheit der Hinterbliebenen mit dem Verstorbenen. Wichtig ist dabei auch seine grüne Grundfarbe, für die in der Regel Koniferen verwendet werden. Dieses Grün steht für die Hoffnung und das ewige Leben. Aber auch den frischen Blumen, mit denen beispielsweise der Kranz geschmückt ist, kommt eine tiefere Bedeutung zu. Während beispielsweise leuchtend weiße Blumen wie Callas oder Lilien für Reinheit oder Ehrlichkeit und rote Rosen für eine tiefe innige Liebe stehen, wird der Blütenfarbe Violett eine spirituelle Bedeutung zugeschrieben. Unabhängig davon sollte man bei der Wahl der Blumen aber auch auf die Jahreszeit achten und vor allem die Vorlieben des Verstorbenen in den Mittelpunkt stellen.Während Kränze nur bei der Beerdigung verwendet werden – und da auch meist nur von den nächsten Verwandten – kommen Gestecke darüber hinaus bei der weiteren Grabpflege zum Einsatz. So zum Beispiel zu den Feiertagen – am Geburts- oder Todestag des Verstorbenen oder auch in den klassischen kirchlichen Festtagen.„Blumen Schön“ besteht seit 1994 in Nürnberg- Altenfurt. Seit mehr als zwanzig Jahren freut sich das kreative und engagierte Team, seine Kunden mit individuell auf den jeweiligen Anlass abgestimmten Blumenarrangements zu überzeugen. Zu der Leistungspalette des Meisterbetriebs zählen unter anderem Hochzeits- und Trauerfloristik, Innenraumbegrünung und Blumenabonnements für jeden Anlass.