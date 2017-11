Süße Köstlichkeiten

Torten für Hochzeiten und andere große Tage



„Qualität aus Überzeugung – seit 1859“ unter diesem Motto lädt das Traditionshaus Cafe Konditorei Beer in die Nürnberger City ein. Hier gibt es sie noch – die echte Kaffeekultur. Entspannen Sie bei einem „gepflegten“ Kaffee, bei hausgemachten Torten und Kuchen oder bei einem leckeren Frühstück und lassen Sie sich von der Kombination aus familiärer Atmosphäre, bester Handwerkskunst und verführerischer Vielfalt verzaubern. Seit mehr als 150 Jahren steht die Familie für feinste Konditorei und höchste Kaffeehauskultur. Und auch heute noch kommen sämtliche Kreationen täglich frisch aus der Backstube direkt im Haus – nach bewährten Rezepturen oder auch ganz modern interpretiert von „Fernsehkonditor“ Martin Rößler.Jeder weiss es: die Hochzeitstorte ist einer der unbestrittenen Höhepunkte einer jeden Trauung. Begehen Sie den schönsten Tag im Leben daher mit einem Meisterwerk in höchster Perfektion, individuell aus besten Zutaten in liebevoller Handwerksarbeit angefertigt und selbstver- ständlich direkt zu ihnen geliefert. Auch bei einem (runden) Geburtstag, bei einem Jubiläum oder einem besonderen Anlass können sie sich und ihre Gäste mit einer süßen Köstlichkeit aus der Konditorei Beer verwöhnen lassen. Dabei ist es egal, ob Sie schon eine klare Vorstellung von Geschmacksrichtung, Form und Größe der Torte haben oder ob sie sich von den Ideen inspirieren lassen möchten, die die Tortenprofis des Traditionshauses für sie haben. Vereinbaren Sie einen Termin im Cafe Beer und lassen Sie sich beraten.