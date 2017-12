Tafelspitz in Spätburgunder

Zutaten: (für 6 Personen)1 1/2 kg TafelspitzButterschmalz zum Anbraten1 Zwiebel1 mittelgroße Möhre1 Stange Staudensellerie2 Zehen Knoblauch2 Lorbeerblätter1 EL Aceto Balsamico1 EL Tomatenmark200 ml Rinderfond1 Flasche trock. SpätburgunderSalz und Pfeffernach Geschmack etwas ChiliButterBevor es ans eigentliche Kochen geht, wird zunächst einmal das Gemüse vorbereitet. Die Zwiebel, die Möhre und der Staudensellerie hierfür sehr fein hacken bzw. schneiden und dann beiseitestellen.Nun beginnen wir damit, den zuvor gesalzenen und gepfefferten Tafelspitz von allen Seiten scharf anzubraten. Anschließend die Zwiebel hinzufügen und ebenfalls kräftig anbraten. Diese soll dunkelbraun werden, darf aber nicht verbrennen. Das Ganze mit etwas Fond ablöschen und anschließend das restliche Gemüse hinzugeben, das ebenfalls angebraten wird. Hat dieses eine schöne Farbe, geben wir das Tomatenmark hinzu und lassen das Ganze noch etwa drei Minuten weiterrösten.Nun ist es an der Zeit, den Balsamico, die Lorbeerblätter, die fein geschnittenen Knoblauchzehen, den restlichen Rinderfond und den Wein hinzuzufügen. Nach gründlichem Umrühren schließen wir den Deckel und lassen das Ganze unter regelmäßigem Umrühren leise schmoren.Nach eineinhalb bis zwei Stunden sollte das Fleisch zart sein. Wir wickeln es jetzt zum Ruhen in Alufolie ein. Nachdem wir die Lorbeerblätter entfernt haben, pürieren wir die Soße, die wir – bei Bedarf – am Ende mit etwas kalter Butter abbinden und mit Salz, Pfeffer und etwas Chili abschmecken.Nun das Fleisch aufschneiden und mit der Soße und Böhmischen Knödeln oder Serviettenknödeln anrichten.EDEKA-Center BächmannIm EDEKA-Center Bächmann erhalten Sie alle Zutaten, um ein leckeres Festmahl zuzubereiten – und den dazu passenden Wein natürlich auch. Unser Tip: Wählen Sie als Begleitung den Wein, in dem Sie auch den Tafelspitz geschmort haben.