Tagen und Feiern im Partyloft

Dank „Baukastenprinzip“ ganz individuell nutzbar



Wer eine flexible und ganz individuelle Lösung für seine Festivität – von Familienfeiern wie einem Geburtstag oder einer Hochzeit bis hin zu Businessevents, Jubiläen, Partys und Weihnachtsfeiern – sucht, sollte sich am besten für eine Location entscheiden, bei der man nur die Räumlichkeiten mietet und dann – je nach Bedarf – weitere Dienstleister, zum Beispiel einen Caterer oder einen DJ, mit ins Boot nimmt. Auf diese Weise lassen sich die individuellen Vorstellungen am besten umsetzen.Das „partyloft“, unweit der Stadtgrenze Fürth/Nürnberg gelegen, bietet hierfür gleich zwei voll ausgestattete Räumlichkeiten mit Buffetküche und getrennten Sanitärbereichen. Ein Raum verfügt zusätzlich über eine 80 m2 große, zur Hälfte überdachte Terrasse.Diese beiden sehr schönen Räume können ganz individuell gestaltet und genutzt werden. Möglich ist dies durch ein Modul- oder Baukastenprinzip, aus dem Sie je nach Wunsch und Budget exakt die Angebote auswählen können, die Sie für Ihre Feier oder Veranstaltung (Seminare, Schulungen, Konferenzen) wünschen.Das beginnt bei der Bestuhlung (klassisch oder Lounge-Charakter) und reicht über Speise- und Getränkeauswahl, Dekoration und Ausstattung (Musik- und Lichtanlage, Beamer, Cocktailbar, Kicker, Grill...) bis hin zu den unterschiedlichsten Dienstleitungen, für die auf Wunsch bewährte Partner (Caterer, Barkeeper, Servicekräfte, Künstler...) zur Verfügung stehen.Wie viel Eigen-Engagement Sie bei der Durchführung ihrer Festivität einbringen möchten, liegt dabei ganz bei Ihnen. Auf Wunsch können Sie natürlich auch die gesamte Organisation in die bewährten Hände der „partyloft“-Profis legen und ganz einfach Ihr Fest genießen.Auch in anderer Hinsicht erweist sich das partyloft ausgesprochen flexibel. Da es keine direkten Anwohner gibt, können Sie am Wochenende bis in die Nacht feiern – auch dies ein Angebot, das heutzutage alles andere als selbstverständlich ist.