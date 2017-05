Top-Technik in aufregendem Design

Mit seinem C-HR bringt Toyota einen kompakten SUV auf den Markt

Wer mit dem brandneuen Toyota C-HR unterwegs ist, erntet auf unseren Straßen viele interessierte Blicke. Der kompakte SUV besticht aber nicht nur mit seinem aufregendem, stylischen Äußeren und seiner vorzüglichen Verarbeitung sondern – eigentlich kein Wunder bei Toyota – auch mit hohem Fahrkomfort und ausgereiften Motoren. Systeme wie ein aktiver Spurhalte- oder Notbremsassistent sind, wie auch die Klimaanlage und die praktische Rückfahrkamera ab der Ausstattungsvariante „Flow“ immer an Bord. Extras wie ein Tot-Winkelwarner und starre LED-Scheinwerfer gibt’s auf Wunsch gegen Aufpreis.Verfügbar ist der C-HR zum einen als 1,2-Liter-Turbobenziner mit 116 PS – leise, vibrationsarm, drehfreudig, kräftig im Antritt und mit seinem Sechsganggetriebe präzise zu schalten. Alternativ ist der 1,2-Liter-Turbo auch mit variablem Allradantrieb und CVT-Getriebe zu haben. Für Umweltbewusste gibt es den C-HR mit einem 122 PS starken Hybridmotor, der ihn ganz entspannt im E-Modus bewegt und erst bei flotterem Betrieb mühelos auf einen Benziner umschaltet. Der Normverbrauch der Hybrid-Variante liegt bei 3,8 l/ 100 km und 86 g/km CO².Auch sonst kann der praktische Viertürer mit inneren Werten glänzen. Da ist zum Beispiel sein Platzangebot auch auf den hinteren Plätzen sowie sein komfortabler Kofferraum mit einem Ladevolumen von 377 Litern, der sich bei umgeklappter Rücksitzlehne auf 1.160 Liter erweitern lässt.Ein weiterer Pluspunkt des Toyota C-HR ist sein Sicherheitskonzept. Strategische Verstärkungen an der Karosserie und der verstärkte Einsatz von hochfestem Stahl sorgen dafür, dass der neue kompakte SUV im aktuellen Euro NCAP Crashtest mit der Bestwertung abschnitt.Das Autohaus Hörl auf der Schermshöhe und in Pegnitz bietet seinen Kunden die gesamte Modellpalette der Marken Toyota, Renault und Dacia sowie Motorräder der Marke Yamaha. Selbstverständlich finden sie hier auch eine große Auswahl gepflegter Gebrauchtwagen und gebrauchte Motorräder.Eine professionelle Beratung beim Fahrzeugkauf – egal, ob neu oder gebraucht – ist für das engagierte und freundliche Team des Autohaus Hörl ebenso selbstverständlich wie​ das Arrangieren von Probefahrten mit dem Fahrzeugtyp Ihrer Wahl, die Erstellung einer maßgeschneiderten Finanzierung sowie die Beratung bei Versicherungsfragen rund um das jeweilige Fahrzeug.