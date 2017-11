Tradition trifft Gastlichkeit

Ringhotel Loew's Merkur - Ihr Fest in guten Händen



Es gibt im Leben immer einen Grund, mit Familie, Freunden oder auch mit Geschäftspartnern ein Fest zu feiern – private Feste wie Taufe, Kommunion, Konfirmation, Geburtstage und Hochzeitsfeiern oder auch Geschäftsjubiläen. Das Ringhotel Loew’s Merkur bietet den idealen Rahmen für solche unvergesslichen Anlässe und erweist sich mit seinem Team als ein erfahrener und charmanter Gastgeber. Wählen Sie aus zahlreichen Veranstaltungsräumen genau den aus, der für Sie und Ihre Gäste den idealen Rahmen bildet. Für große Events – beispielsweise für eine einzigartige Hochzeitsfeier – empfehlen sich der Spiegelsaal oder der Europasaal, die an prächtig dekorierten Tischen Platz für bis zu 88 Gäste bieten. Selbstverständlich darf das Hochzeitspaar im Anschluss an das rauschen­de Fest in der speziellen Hochzeitssuite des Hauses kostenlos übernachten.Die beiden großen Säle können aber auch unterteilt werden und so ideal auf die individuellen Erfordernisse zugeschnitten werden. Mit dem Weinzimmer (für 36 Gäste) und der Frankenstube (für 14 Personen) stehen weitere reizvolle Räumlichkeiten für jede nur denkbare Festivität zur Verfügung.Egal ob Sie mit acht oder 80 Personen feiern möchten – das ebenso hilfsbereite und freundliche Reservierungsteam berät Sie kompetent rund um Ihre Veranstaltung. Bevorzugen Sie es festlich und mit Atmosphäre, oder lieber familienfreundlich und etwas lockerer? Beides ist für die Service-Profis des Ringhotel Loew’s Merkur kein Problem.Selbstverständlich steht Ihnen das Reservierungsteam auch bei der Auswahl Ihrer Menüs und der dazu passenden Getränke zur Seite. Je nach Anzahl der Gäste können Sie beispielsweise aus den unterschiedlichen festlichen Menüs oder auch aus ideal auf Ihr Event zugeschnittenen Büfettvorschlägen (Fränkisch, Klassisch, als Gourmet- oder Mittelmeerbüfett) auswählen. Das bestens eingespielte Küchenteam des Hauses bereitet Ihr ausgewähltes Menü frisch zu und sorgt so dafür, dass Ihr Fest für Sie und Ihre Gäste kulinarisch zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Ein freundlicher und aufmerksamer Service begleitet Ihre Feier vom Eintreffen der Gäste bis zum Aufbrechen der letzten Nachzügler und kümmert sich darum, dass Sie unbeschwert die schönen Momente genießen können.Für Sie und Ihre Gäste ist das Ringhotel Loew’s Merkur vom nahegelegenen Hauptbahnhof perfekt erreichbar. Und wer mit dem eigenen Pkw anreist, parkt bequem auf hoteleigenen Stellplätzen.