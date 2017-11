Träume in Weiss und mehr

Stilvolle Garderobe für Hochzeiten und andere Feste



Wenn der schönste Tag im Leben zweier Liebender bevorsteht, dann spielt das Traumkleid für die glückliche Braut eine ganz entscheidende Rolle. Diesen „Traum in Weiß“ gibt es in den unterschiedlichsten Stilrichtungen von schlicht über romantisch verspielt bis opulent. Entsprechend wichtig ist es, dass Sie sich unter fachkundiger Beratung Zeit nehmen, um das Modell auszuwählen, das Ihren Vorstellungen und Ihrem Typ am besten entspricht. Ist dieses gefunden, geht es daran, das perfekt darauf abgestimmte festliche Outfit für „Ihn“ auszuwählen. Das Hochzeitshaus Ansbach ist Ansbachs Top-Adresse für Braut-, Bräutigam- und Abendmode. Hier finden Sie bei freundlicher Beratung und kompetentem Service eine Auswahl von rund 350 Brautkleidern in den unterschiedlichsten Stilen und Größen (von 34 bis 54). Die Mode-Experten bieten darüber hinaus eine riesige Auswahl an Abendkleidern für Gala-, Abitur- und Tanzabschlussbälle sowie festliche Anzüge und Schmuckwesten für den Herrn. Abgerundet wird das Angebot durch eine umfassendes Sortiment festlicher Accessoires für „Sie“ und „Ihn“.