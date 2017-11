Tüll, Satin und Feinste Spitze

Hochzeitsdessous – Ihr kleines Geheimnis



Wenn man von der passenden Kleidung für die Hochzeit spricht, meint man meist das prächtige Hochzeitskleid. Zu dem passenden Hochzeits-Outfit gehören aber auch verspielte, romantische Hochzeitsdessous. Diese zeichnen sich durch liebevolle Details, durch raffinierte Schnitte und nicht zuletzt durch ausgesuchte Materialien aus. Damit Sie Ihren großen Tag vollkommen unbeschwert genießen können, sollten Sie aber nicht nur auf das Design der verführerischen Hoch­zeits­des­sous achten sondern auch auf den Tragekomfort.Um die passenden „Kleinteile“ zum Komplettieren Ihres Hochzeits-Outfits zu finden, sollten Sie sich in jedem Fall an den Fachhandel wenden. Maria Schricker und ihr Team von „Elisabeth Braun – Mieder & Wäsche“ nehmen sich ausgiebig Zeit für Sie. Im persönlichen Gespräch werden zunächst einmal Ihre Wünsche und Vorstellungen herausgefunden. Nach einer detaillierten Größenermittlung geht es dann ans Probieren. Auf diese Weise spüren Sie am besten, was Ihnen passt – und was noch nicht ganz exakt passt, wird individuell angepasst.