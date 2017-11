Über den Dächern Nürnbergs

„dance maxX“ – die Feierlocation mit Ausblick



Was gibt es Schöneres als stimmungsvoll über den Dächern der Noris zu feiern? Wer in Nürnberg nach der passenden Location für eine unvergessliche Festivität – Hochzeit, Geburtstag, Abschlussfeier, Jubiläum... – sucht, der kommt am „dance maxX“ Studio nicht vorbei. Vor allem bei schönem Wetter bietet sich von der weitläufigen Terrasse ein stimmungsvoller und für alle Gäste unvergesslicher Blick über Nürnberg. Doch auch die schicken und lichtdurchfluteten Innenräume mit einem großzügigen Bar- und Loungebereich lassen keine Wünsche offen und bieten einen mehr als würdigen Rahmen für bis zu 120 Gäste. Für Stimmung auf der Tanzfläche sorgt dabei eine topmoderne Licht- und Musikanlage, die im Mietpreis selbstverständlich enthalten ist.Ein ganz großes Plus ist auch die verkehrsgünstige Lage unmittelbar beim Germanischen Nationalmuseum. Fußläufig erreichen Sie von hier aus die U-Bahnhöfe Opernhaus, Lorenzkirche und Weißer Turm sowie den Nürnberger Hauptbahnhof. Wer mit dem eigenen Auto kommt, kann dieses in unmittelbarer Nähe in einem Parkhaus unterstellen und wer nach einem Hotel sucht, kann im Umfeld der Location aus einem breites Angebot auswählen.Was den kulinarischen Aspekt Ihres Fests angeht, so haben Sie im „dance maxX“ absolut freie Hand. Sie können selbst das Catering organisieren oder aber von den Sonderkonditionen des Hauscaterers profitieren, so dass auch hier einer ungetrübten und ganz auf Ihre Wünsche zugeschnittenen Feier nichts im Wege steht.