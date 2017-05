Umkomplizierte Hilfe ist gefragt

Kaum jemand ist auf einen plötzlich auftretenden Pflegefall vorbereitet

Meist tritt ein Pflegefall in der Familie ganz plötzlich auf. Von einem Tag auf den anderen sieht man sich mit einer Situation konfrontiert, auf die man nicht vorbereitet ist. Dazu kommt, dass nach der Entlassung aus dem Krankenhaus oftmals sehr schnell entsprechende Rehamittel (Rollatoren, Rollstühle, Pflegebetten...) benötigt werden. In einer solchen Situation will man nicht erst warten, bis die Krankenkasse die Kostenübernahme prüft und letztlich zusagt. Schließlich geht es darum, dem Betroffenen in einer für ihn unvertrauten Situation schnell und unkompliziert Unterstützung zukommen zu lassen, ihm umgehend ein Höchstmaß an Lebensqualität zurückzugeben. Im Idealfall trifft man hier auf einen Partner, der einem sofort weiterhilft und – auch ohne bereits vorliegende Kostenübernahme-Zusage durch die Krankenkasse – die benötigten Rehamittel liefert.REHA & CARE in Nürnberg-Altenfurt ist ein solcher Partner. Im Fall der Fälle bietet das mittelständische Unternehmen nämlich nicht nur umfassende Beratung sondern auch sofortige Hilfe. Möglich wird dies durch das leistungsstarke Servicezentrum, in dem eine Vielzahl an Rehamitteln stets „auf Lager“ ist und in der großzügigen Fachausstellung direkt vor Ort in Augenschein genommen werden kann.Nach dem Umzug in die Sprottauer Straße – nur zwei Bushaltestellen vom Südklinikum entfernt und auch sonst verkehrstechnisch bestens erreichbar – präsentiert sich das Servicezentrum seit kurzem noch kundenorientierter. Auf drei barrierefreien und rollstuhlgerecht eingerichteten Ebenen bietet REHA & CARE neben der bewährt hohen Produktqualität jetzt noch mehr Erlebnisqualität – für die Kunden aber beispielsweise auch für den Fahrdienst. Das reicht von den bereits angesprochenen, lichtdurchfluteten Ausstellungsflächen über moderne Behandlungsräume und gemütliche Wartebereiche mit „Tankstellen“ für Kaffee und Softdrinks bis hin zu den „gläsernen Werkstätten“, die den Besuchern durch große Fensterflächen interessante Einblicke gewähren. In diesen Werkstattbereichen können die Mitarbeiter und Techniker auf Grund von optimierten Arbeitsabläufen jetzt noch besser und kundenorientierter arbeiten.Auch dies ist wichtig, um im Fall der Fälle sofort die benötigten Produkte liefern zu können und dem Kunden sofort weiterzuhelfen. Die damit verbundenen Formalitäten (mit den Kranken- und Gesundheitskassen, den Kranken- und Pflegeversicherungen) werden dabei von Experten übernommen, so dass auch die Angehörigen bestmöglich unterstützt und entlastet werden. Dank einer hochmodernen Logistik werden die benötigten Rehamittel dann binnen kürzester Zeit in ganz Mittelfranken geliefert.Wichtig ist aber nicht nur eine schnelle und unkomplizierte „Erstversorgung“. Nicht weniger entscheidend ist ein funktionierender Service, der bei Problemen, die sich nie ganz vermeiden lassen, sofort mit Rat und Tat zur Verfügung steht. Unter diesem Gesichtspunkt stellt natürlich ein Anbieter, der direkt in der Region beheimatet ist, für die Kunden die ideale Lösung dar. Denn der kann kurzfristig auf Notfälle reagieren und in der Regel sofort eine Lösung anbieten. Zum Beispiel mit kompetenten Technikern, die mit ihren Servicefahrzeugen zum Kunden kommen und dort – rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr – auftretende Probleme beispielsweise an einem Rollstuhl, einem Lifter oder einem Pflegebett sofort beheben können.Auch eine leistungsstarke Werkstatt, in der die Reparaturen fachgerecht und zeitnah ausgeführt werden können, ist von großer Wichtigkeit. Bei REHA & CARE beispielsweise werden dringende Reparaturen an Rollstühlen im Rahmen eines Schnell-Service sofort und ohne Voranmeldung erledigt.Das mittelständische Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, Rollifahrer mit besonderen Ansprüchen (beispielsweise Hemiplegiker, MS Patienten und E-Rollstuhlfahrer) umfassend und kompetent zu betreuen, sowie Aktiv- und Sportrollis exakt anzupassen und einzustellen.Auch wenn es darum geht, Sonderlösungen zu entwickeln, verfügt REHA & CARE über langjährige Erfahrung und Know-how – zum Beispiel bei Patienten mit neurologischen Krankheitsbildern und bei Kinderversorgungen oder wenn es um Sondersteuerungen, Stehstühle oder Bewegungstrainer geht.