Verspielte Bescherung

Zum 45. Geburtstag des BIG-BOBBY-CAR setzt BIG neue Akzente. Das BIG-BOBBY-CAR NEXT verfügt jetzt serienmäßig über Doppelscheinwerfer mit LED-Lichtsignatur, einen weichen, abnehmbaren und abwaschbaren Softsitz und eine elektronische Hupe. Vier extra breite Flüsterräder gewährleisten einen hervorragenden Grip und beste Fahreigenschaften. Ein Staufach unter der Motorhaube für alle wichtigen Reiseutensilien der kleinen Fahrer rundet die Ausstattung ab.Wenn Flöhe reisen, nutzen sie ganz einfach ein paar Hunderücken. Je mehr es die bellenden Dauerläufer im Fell juckt, desto schneller hecheln sie der Urlaubssonne entgegen…Jeder Teilnehmer des neuen Kinderspiels von Zoch versucht seinen Hund möglichst schnell zum Urlaubsort rennen zu lassen. Farbwürfel lassen die Flöhe dabei von einem Fell zum anderen springen. Das ist wichtig, denn mit jedem weiteren Floh auf seinem Hinterteil sprintet der „Reisehund“ rasanter. „Floh am Po“ von Zoch bringt bereits für Kinder ab vier Jahren Leben in die Hütte. Für fortgeschrittene „Flohrentiner“ sorgt eine spannende Renn- variante für knisternde Spannung.Kleine Handwerker können zusammen mit dem Serienhelden neue, mitreißende Bauarbeiter-Abenteuer erleben. Die große und stabile Werkbank ist in den Lieblingsfarben von Bob der Baumeister gestaltet und sieht aus wie das große Original. Die geräumige Arbeitsfläche bietet dabei jede Menge Platz für die vielfältigen Werkzeuge wie Hammer, Schraubendreher, Zange oder Schraubschlüssel. Ausstattungs-Highlights der Werkbank sind der schwenkbare Kran, eine große Schraubzwinge, ein verschiebbares Lineal an der Vorderseite sowie eine lustige Nagel-Funktion.Spielspaß von Anfang an – das bietet die Märklin Produktserie my world. Ein realistisches Spielerlebnis ermöglichen zum Beispiel die tollen Licht- und Soundfunktionen. Praktisch und auf kleine Kinderhände perfekt abgestimmt ist das neuartige, kabellose Infrarot-Fahrgerät – der Märklin Power Control Stick. Mit ihm kann man den Zug steuern wie ein echter Lokführer.Der neu entwickelte Nahverkehrszug Lint von Märklin in der Spurgröße H0 kann bereits von Kindern ab drei Jahren bespielt werden und sorgt mit kindgerechten Eigenschaften und trittfesten Kunststoffgleisen für jede Menge Spaß bei Groß und Klein.