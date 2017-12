Viel Freude am Klavierspielen

Bei Klavier Kreisel können Sie in aller Ruhe, und mit kompetenter Fachberatung aus nahezu 100 Instrumenten auswählen und testen, welches Klavier für Sie in Frage kommt. Familie Kreisel nimmt sich dabei die Zeit, Sie ausführlich zu informieren und Ihnen offen und ehrlich bei der Auswahl zur Seite zu stehen. In jeder Preisklasse bietet Ihnen Klavier Kreisel aus langjähriger Tradition heraus bodenständige und nachhaltige Qualitätsmarken.Auch wenn es nicht gleich ein neues Instrument sein soll, ist das kein Problem. Klavier Kreisel bietet eine große Auswahl an gebrauchten, in der eigenen Fachwerkstatt überarbeiteten Klavieren aller namhaften Marken. Eine Klaviermiete oder eine Finanzierung des Instruments über einen längeren Zeitraum hinweg ist ebenfalls möglich. Gerne arbeitet man bei Klavier Kreisel ein unkompliziertes Miet- oder Finanzierungsangebot mit Ihnen aus und ist Ihnen auch bei der Suche nach einem geeigneten Klavierlehrer behilflich.