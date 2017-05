Vorsorge ab 50

Maßgeschneiderte Lösungen für alle, die noch viel vorhaben

Die Kinder sind aus dem Haus und die Zeit, die Früchte Ihrer jahrzehntelangen Arbeit zu ernten, rückt langsam aber sicher näher. Auch wenn Sie momentan beruflich noch viel zu tun haben und sich auch sonst noch lange nicht zur Ruhe setzen möchten – das Leben offenbart nun dennoch einige neue Facetten. Ihre Pläne und Wünsche gewinnen neue Gestalt und mit gutem Gewissen dürfen Sie wieder mehr an sich selbst denken. Genießen Sie jetzt die hinzugewonnene Freizeit mit dem Partner oder der Partnerin zu Hause, auf Ausflügen und Reisen. Und vielleicht sind da auch schon Enkelkinder, deren (erste) Schritte Sie mit Liebe begleiten.So wie Ihr Leben ändern sich auch monetäre Situation und finanzieller Sicherheitsbedarf. Mitunter steht die Lebensversicherung vor der Auszahlung und Sie überlegen, wie Sie den freigewordenen Betrag am sinnvollsten wieder anlegen? Hier gibt es eine Vielzahl lukrativer Möglichkeiten – ganz nach Ihren persönlichen Wünschen, Bedürfnissen und Voraussetzungen.Gut, dass die Verantwortung für Ihre Enkel bei deren Eltern liegt. Schließlich haben Sie sich selbst lange Jahre mit ganzer Kraft um Ihre Kinder gekümmert. Doch natürlich liegt Ihnen die Zukunft Ihrer Enkelkinder ganz besonders am Herzen – warum also nicht Kinder und Enkel bei der Absicherung unterstützen?Wer sein ganzes Leben aktiv und selbstbestimmt gestaltet hat, möchte dies auch so beibehalten. Zum einen fühlt man sich selbst wohler, zum anderen schützt es die Familienangehörigen vor zusätzlichen Belastungen. Aus diesem Grund empfiehlt sich eine individuelle Versorgungslösung für den Sterbefall, deren Leistungsspektrum alle persönlichen Wünsche berücksichtigt und Ihre Angehörigen von Formalitäten und hohen Kosten befreit.In allen Fragen rund um einen perfekten Versicherungsschutz bietet die Generalagentur Klambt & Endres kompetente und individuell auf Ihre persönliche Situation zugeschnittene Lösungen aus einer Hand. Als eine der großen Generalagenturen Deutschlands verfügt Klambt & Endres über jede Menge Erfahrung im Versicherungsgeschäft. So bietet die Generalagentur ihren Kunden die modernen Produkte und Leistungen eines großen Konzerns und dennoch eine individuelle Beratung.Unterstützt wird sie dabei – seit mehr als 100 Jahren – von einem großen und verlässlichen Partner: der NÜRNBERGER Versicherungsgruppe. In Anlagefragen ist die FÜRST FUGGER Privatbank ein zuverlässiger Partner mit mehr als 500-jähriger Tradition.