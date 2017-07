Wandergenuss rund um Iphofen

Für jeden Geschmack die richtige Route



Gut markierte, naturnahe Wanderwege, Naturerlebniswege, TraumRunden und Lehrpfade durch eine abwechslungsreiche Landschaft machen Iphofen für Wanderer besonders interessant.Wandern nimmt bei den Freizeitaktivitäten in Deutschland einen Spitzenplatz ein: mehr als jeder zweite Deutsche begibt sich gelegentlich oder häufig auf längere Touren. Dabei fühlen sich Menschen insbesondere in Landschaften wohl, die reich an Gewässern sind, eine vielfältige Pflanzen- und Tierwelt aufweisen, über weite Aussichten und viele Sehenswürdigkeiten verfügen.Hier bietet Iphofen mit seinen abwechslungsreichen Landstrichen genau jene Erholungs- und Wandermöglichkeiten, die eine Auszeit vom Alltag ermöglichen. Rund 150 Kilometer gut markierte, naturnahe Wanderwege leiten Wanderwillige auf den mit i1 bis i9 gekennzeichneten Rundtouren durch Wald und Weinberge. Die Wanderkarte der Stadt Iphofen im Maßstab 1:25.000 und die Iphofen Aktiv-Karte im Maßstab 1:12.000 geben einen idealen Überblick über die Wandermöglichkeiten rund um Iphofen.Ein sehr beliebter Rundwanderweg für Tagesgäste, wie auch für viele Einheimische, ist der Kronsbergweg mit der Markierung i2, der auf einer Wegstrecke von etwa 7 km die Wanderer durch die Weinlage Iphöfer Kronsberg vorbei am Geo-ökologischen Lehrpfad bis hin zur Kneippanlage leitet. Ausgangs- und Endpunkt ist hier Iphofen, sodass nach der Wanderung durch die Weinberge einem genüsslichen Ausklang des Tages bei einem Glas Iphöfer Wein nichts mehr entgegensteht. Im Rahmen des Life+ - Projektes „Wälder.Wiesen.Wundervoll“ hat die Stadt Iphofen ihr gut ausgebautes Wanderwegenetz um drei Naturerlebniswege erweitert. Den „Mittelwaldweg“, den „Hutewaldweg“ und das „Naturreservat Wolfsee“ machen Iphofens Kulturerbe Mittelwald vor allem für Familien, Schulklassen und alle Naturinteressierten erlebbar.Wer naturnahe Pfade und wenig asphaltierte Wege mit hohem Erlebniswert bevorzugt, der erkundet die acht TraumRunden im Kitzinger Land. Eine dieser TraumRunden gibt es auch in Iphofen. Die 12,9 km lange TraumRunde Iphofen führt durch Mittelwald sowie durch wundervolle Wiesen und Weinberge.Herrliche Hanglagen, idyllische Rastplätze und Aussichtspunkte – das gibt es auf dem etwa 30 km langen Steigerwald-Weinwanderweg, der von Prichsenstadt entlang des Schwanberghanges nach Iphofen führt. Erleben kann man dies auch auf den Etappen Bullenheim/Iphofen und Iphofen/Abtswind des Steigerwald Panoramaweges, der in neun Etappen auf insgesamt rund 160 km von Bad Windsheim bis nach Bamberg verläuft.Egal ob für mehrstündige Tagestouren oder ausgedehnte Spaziergänge, Iphofens Wanderwegenetz bietet für jeden Geschmack die richtige Route. Zahlreiche Aussichtspunkte wie beispielsweise an der „Grotte“, am Geschichtsweinberg oder am Aussichtsturm „terroir f“ bieten einen prachtvollen Blick in die schöne Weinlandschaft.