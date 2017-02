Was bringt mir eine Hausverwaltung?

Hausverwalter übernehmen ein breites Spektrum an Aufgaben

Eigentümer einer Immobilie sehen sich mit einer Vielzahl an Aufgaben konfrontiert. Das nimmt viel Zeit in Anspruch und kostet auch ganz schön Nerven. Vor allem, wenn man beruflich ohnehin schon stark eingebunden ist oder nicht im selben Ort wohnt, in dem die zu verwaltende Immobilie liegt.Entlastung bietet hier eine professionelle Hausverwaltung, die eine rechtskonforme und werterhaltende Betreuung garantiert. Sie beschäftigt sich mit der Verwaltung von vermieteten Wohnhäusern, ganzen Wohnanlagen, Eigentumswohnungen aber auch Gewerbeobjekten. Das Spektrum der Aufgaben umfasst einerseits den kaufmännischen Bereich – unter anderem die Vereinnahme und Verwaltung des Mietzinses, das Anpassen der Mieten z. B. bei Staffelmieten, das Verhandeln und Gestalten von Mietverträgen, das Erstellen der jährlichen Nebenkostenabrechnung, das Bezahlen der anfallenden Kosten, die Beauftragung und Bezahlung von Versorgungsleistungen und die regelmäßige Abrechnung mit dem Eigentümer.Parallel dazu gibt es den Bereich der technischen Verwaltung, die den Betrieb und die Kontrolle der Einrichtungen (Heizung, Aufzug...) und Dienstleister (Hausreinigung, Gartenpflege...) ebenso umfasst, wie die Durchführung und Kontrolle von Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die Wohnungsabnahme und die Neuvermietung.Die Immobilien- und Hausverwaltung ist – neben Vermietung, Verkauf und Wohnberatung 60+ – ein wichtiger Aspekt im umfangreichen Angebotsportfolio der „Hestia Immobilienberatung“.