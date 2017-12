Was ist los am Ochsenkopf?

• 2. und 3. Dezember 2017: 20. MehlmeislerWeihnachtsmarkt• 9. und 10. Dezember 2017:WarmensteinacherWeihnachtsmarkt• 10.12.2017:Bischofsgrüner Weihnachtsmarkt• 16.12. 2017:Fichtelberg – Kleiner Weihnachtsmarkt am SägewerkAm 2. Weihnachtsfeiertag heißt man in Bischofsgrün und am Fichtelsee in Fichtelberg Gäste und Einheimische zu diesen weihnachtlichen Feiern willkommen. Gedichte und Tex- te werden vorgetragen und im Anschluss daran in besinnlicher Atmosphäre Tee und Lebkuchen genossen.Das Weihnachtskonzert „Die Böhmische Hirtenmesse" von Jan Jakub Ryba kommt in der St. Laurentiuskirche in Oberwarmensteinach mit Chor und Orchester aus Prag unter der Leitung von Milos Bok zur Aufführung.Die große Silvesterparty „Hits auch aus Deiner Jugend“ (u. a. mit Musik der 80er und 90er Jahre) wird im Kurhaus Bischofsgrün zum Jahreswechsel stattfinden.Der 3. Deutsche Winterwandertag findet 2018 in der Region rund um den Ochsenkopf statt. Die Landschaft, die als fränkische Wiege des Wintersports gilt, folgt damit Willingen als Gastgeberort nach. www.winterwandertag-ochsenkopf.de