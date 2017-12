Weihnachtsstadt Erlangen

Die schöne Erlanger Altstadt lockt besonders in der kalten Jahreszeit mit ihren zahlreichen malerischen Gässchen und kleinen Seitenstraßen und Plätzen. Darüber hinaus bietet sie Ihnen eine vielfältige Auswahl an Einkaufsmöglichkeiten. Wer zum Einkaufen durch die Altstadt flaniert, sucht das Besondere. Etliche inhabergeführte Fachgeschäfte überzeugen dort mit ganz speziellen Warensortiment, erlesenen Produkten und mit ausgezeichneter Beratung.Mitten auf dem Marktplatz und somit genau gegenüber von der Erlanger Waldweihnacht kann man bei „Erlangen on Ice“ seine Pirouetten drehen. Auf der 420 qm großen Eisfläche kommen Jung und Alt ganz gewiss auf ihre Kosten. Wer übrigens keine Schlittschuhe besitzt, kann sich diese vor Ort gegen eine Gebühr ausliehen.Nach einer langen Schlittschuhfahrt kann man sich dann auf den drei Erlanger Weihnachtsmärkten einen leckeren Glühwein, Punsch oder Feuerzangenbowle gönnen.Mit der Kindereisenbahn am Hugenottenplatz und der wunderschön geschmückten und weihnachtlich beleuchteten Erlanger Innenstadt punktet diese bei Groß und Klein.