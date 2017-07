Weinkultur naturnah

Die Region rund um Zellingen entdecken



In Zellingen, südöstlich von Karlstadt und nordwestlich von Würzburg im Main-Spessart-Kreis gelegen, haben die Besucher Gelegen- heit, naturnah Weinkultur zu erleben. Zum Beispiel im Rahmen einer geführten Wanderung durch die Weinberge. Wer möchte, kann auf dem ausgedehnten Rad- und Wanderwegenetz natürlich auch die mannigfaltige Fauna und Flora der Region entdecken. Auch ein Tagesausflug nach Veitshöchheim oder in die Residenzstadt Würzburg bieten sich an. Natürlich darf man es sich bei dieser Gelegenheit nicht nehmen lassen, bei einer zünftigen Brotzeit oder einem „Zwieflbloatz“ (Zwiebelkuchen) einen Schoppen der weit über die Grenzen Frankens hinaus bekannten Weinlagen in Retzbach, Retzstadt und Himmelstadt zu genießen – in einer der stimmungsvollen Heckenwirtschaften oder Biergärten, direkt beim Winzer oder auf der Winzerhütte in Retzbach. Besonders stimmungsvoll geht’s natürlich zu bei den Straßenweinfesten in Retzbach (01.-03.07.), Himmelstadt (05.-07.08.) und Retzstadt (19.- 21.08.).