Wintersaison am Ochsenkopf

Langlauffreunden bietet die Region über 100 Loipenkilometer in Höhen zwischen 600 und 1024 Metern. Rundloipen in verschiedensten Längen und Höhenlagen mit beiden Stilrichtungen – Klassisch und Skating – versprechen am Ochsenkopf Langlaufgenuss vom Allerfeinsten.Ergänzt wird das Wintersportangebot durch ein umfangreiches Netz geräumter Winterwanderwege, zwei Rodelbahnen, einen Snowboardpark, zwei Seilbahnen, elf Schlepplifte sowie zwei große Skischulen mit 140 Skilehrern inklusive Ski- und Snowboardverleih.