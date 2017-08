Erleben Sie die Welt des Bieres in Adelsdorf/Neuhaus



Wollten Sie schon immer wissen, wie ein gutes Bier hergestellt wird? In der Brauerei „Zum Löwenbräu“ haben Sie Gelegenheit dazu, im Rahmen einer Führung den gesamten Brauprozess Schritt für Schritt und unter fachkundiger Begleitung zu verfolgen. Erleben Sie, wie viel handwerkliches Können und Sorgfalt notwendig sind, damit am Ende die mit dem European Beer Star ausgezeichneten Bierspezialitäten, das helle Landbier, der dunkle Kellertrunk oder die „Karpfen-Weisse“, stehen. Eine solche Brauereiführung ist ein Erlebnis für alle Sinne, das seinen krönenden Abschluss in der anschließenden Verkostung der Biersorten im Brauerei-Gasthof findet. Wer möchte, kann auch einen „Bierabend“ buchen, bei dem sich an die Führung ein 3-Gänge-Bier-Menü mit den dazu passenden Bieren und einem bierigen Digestiv anschließt.