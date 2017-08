Zwischen Wein und Hexenturm

Zeil a. Main feiert 2018 sein 1000-jähriges Bestehen



Unweit von Bamberg liegt im Maintal das mittelalterliche Fachwerkstädtchen Zeil. Eingebettet in die waldreichen Höhenzüge der Haßberge und des Steigerwalds vermittelt Zeil mit seinen schmalen Seitengassen, den malerischen Winkeln und den Resten der alten Stadtbefestigung ein Gefühl von Geborgenheit und Romantik. Dazu passen auch die feinen Weine und Biere. Sie werden an dieser Nahtstelle von Wein- und Bierfranken vor Ort hergestellt und in den gemütlichen Gaststätten und Heckenwirtschaften ausgeschenkt.Doch auch für die aktive Freizeitgestaltung hat Zeil viel zu bieten. Gut ausgebaute Rad- und Wanderwege laden zum Erkunden der Region ein. Wer's lieber etwas ruhiger angehen möchte, für den lohnt sich ein Besuch der barocken Stadtpfarrkirche St. Michael oder der Wallfahrtskirche „Zeiler Käppele“. Kunst- und Geschichtsinteressierte erhalten bei den reizvollen Stadt- oder „Hexen“-Führungen Einblicke in die örtliche Historie. Ein weiterer Anziehungspunkt ist in diesem Zusammenhang das Dokumentationszentrum „Zeiler Hexenturm“ in der Oberen Torstraße.Der Weinbau hat in Zeil eine fast tausendjährige Tradition. Und so war es auch einer der bedeutendsten Söhne der Stadt, Abt Alberich Degen, der 1665 als einer der Ersten die Silvanerrebe bei uns in Franken pflanzte. Nach ihm sind die umliegende Weinbauregion „Abt-Degen-Weintal“ und der Wein-Wander-Weg „Abt-Degen-Steig“ benannt, der durch bekannte und beliebte Weinlagen wie z.B. den „Zeiler Kapellenberg“ führt.