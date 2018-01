10 Freunde Team Triathlon feiert Premiere am 10. Juni im Nürnberger Stadionbad

NÜRNBERG (nf/pm) - Mit dem 10 Freunde Team Triathlon feiert am 10. Juni 2018 ein neues Veranstaltungsformat Premiere in Nürnberg. Die Anmeldung ist seit dem 24. Dezember 2017 möglich und der Veranstalter freut sich bereits über mehr als 500 Anmeldungen. Über die Distanzen 380 Meter schwimmen, 18 Kilometer Rad fahren und 4,2 Kilometer laufen (pro Teammitglied) handelt es sich beim 10 Freunde Team Triathlon um die kleinstmögliche Hürde, um behutsam in die Trendsportart Triathlon hinein zu schnuppern – und zusammen die berühmte Ironman Distanz zu bewältigen.

Der Teamgedanke steht dabei im Vordergrund, denn die Teilnehmer bewältigen gemeinsam im Zehner-Team die Distanzen. Es handelt sich also nicht um einen Staffeltriathlon, sondern um einen echten Teamtriathlon. Henning Müller vom Veranstalter sportwärts: „Wir hatten mit 600 bis 1000 Anmeldungen bei der Premiere gerechnet und sind nach dem äußerst positiven Start nun sehr optimistisch, dass wir unser Ziel erreichen werden. Es scheint fast so, als ob die Nürnbergerinnen und Nürnberger auf eine Möglichkeit gewartet hätten, endlich im Team und ohne Leistungsdruck in das Abenteuer Triathlon zu starten. 50 Prozent der Anmeldungen gehen bisher übrigens auf Firmen zurück, der Rest sind Vereine und private Gruppen.“Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly hat die Schirmherrschaft für die Veranstaltung übernommen, er sagt: ,,Gerne übernehme ich die Schirmherrschaft für den 10 Freunde Team Triathlon Nürnberg. Es kommt heutzutage immer seltener vor, dass wir ganz bewusst Zeit miteinander verbringen. 10 Freunde bereiten sich gemeinsam auf ein sportliches Ziel vor, betreiben gemeinsam Sport. Ein tolles Konzept, das es wert ist gefördert zu werden.“Interessierte haben die Möglichkeit sich über die Internetseiteüber das Konzept und die Anmeldekonditionen zu informieren.Der Veranstalter stellt 100 Freistarts für Flüchtlinge und Nürnberger Trainingspaten zur Verfügung.