„100 Tage im Amt – Trump im Weißen Haus“

Nürnberg : Bildungszentrum |

Kostenloser Vortrag im Bildungszentrum



NÜRNBERG (pm/nf) - Am 20. Januar 2017 wurde Donald Trump als 45. Präsident der USA vereidigt. Seitdem vergeht kaum ein Tag, an dem er nicht für innen- und außenpolitische Schlagzeilen sorgt.



In seinem Vortrag „100 Tage im Amt: Die neue Mannschaft im Weißen Haus“ analysiert und kommentiert Prof. Dr. Matthias Fifka am Donnerstag, 27. April 2017, die Anfangsphase der Ära Trump. Dazu gehört auch eine erste Bilanz, was aus den Wahlversprechen geworden ist. Die Veranstaltung am Bildungszentrum der Stadt Nürnberg beginnt um 19 Uhr im Fabersaal am Gewerbemuseumsplatz 2. Der Besuch ist kostenlos.



Der Vortrag bildet den Abschluss der Reihe „USA – Das Wahljahr 2016“, die das BZ in Kooperation mit dem Deutsch-Amerikanischen Institut Nürnberg (DAI) anbietet. Matthias Fifka ist Professor für Betriebswirtschaftslehre am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und stellvertretender Direktor des DAI.

Eine Anmeldung zu diesem Vortrag (Kurs Nr. 00021) ist unter www.bz.nuernberg.de oder im BZ-Servicebüro, Gewerbemuseumsplatz 1, möglich.