100 Tickets für den Club gewinnen: Gegen Duisburg ins Max-Morlock-Stadion!

NÜRNBERG - Beherzter Aufstiegskampf, hochklassiger Sport und eine packende Atmosphäre: Wir schicken euch zum Club! Live im Max-Morlock-Stadion erlebt ihr beim nächsten Heimspiel das Duell gegen den Konkurrenten im Aufstiegskampf MSV Duisburg. Bei uns gibt es unglaubliche 100 (50 mal 2) Tickets für die Gegengerade zu gewinnen!

Es sieht gut aus für den 1. FC Nürnberg im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga: Mit dem aktuell zweiten Tabellenplatz ist die Ausgangssituation für die heiße Endphase der Saison vielversprechend. Gerade mal drei Punkte beträgt derzeit der Rückstand auf den Tabellenführer Fortuna Düsseldorf. Mit dem überzeugenden 4:1-Sieg gegen Erzgebirge Aue hat der Club an diesem Wochenende im heimischen Max-Morlock-Stadion seine gute Form erneut unter Beweis gestellt. Im nächsten Spiel gegen den im Mittelfeld platzierten FC St. Pauli kann der FCN am Rosenmontag in Hamburg weitere wertvolle Punkte holen. Am 23. Spieltag steht dann das Aufstiegsduell gegen den MSV Duisburg an. Auch für den derzeit Viertplatzierten ist noch alles drin im Kampf um die Erste Bundesliga. Die Fans erwartet bei dieser Partie also ein spannendes Spiel mit viel Leidenschaft auf beiden Seiten. Und wir schicken euch hin!Für das Heimspiel des 1. FC Nürnberg am Sonntag, 18. Februar um 13:30 Uhr im Max-Morlock-Stadion gegen den MSV Duisburg verlosen wir 50 mal je zwei Tickets (Sitzplätze auf der Gegengerade). So könnt ihr mitmachen: Zur Teilnahme am Gewinnspiel am einfachsten gleich hier im Beitrag auf "Mitmachen" klicken. Alternativ eine E-Mail schreiben an gewinnspiel@marktspiegel.de (Betreff: "Club"). Auch bei Facebook ist die Teilnahme möglich: Dafür muss der Gewinnspiel-Post kommentiert werden. Teilnahmeschluss für alle Teilnahmewege ist Donnerstag, 15. Februar. Die Gewinner werden am Freitag, 16. Februar per E-Mail oder bei Facebook benachrichtigt. Die Tickets müssen am Spieltag kurz vor Spielbeginn im Service-Center direkt am Max-Morlock-Stadion abgeholt werden. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.Wer bei unserer Aktion kann Losglück hat, der kann Tickets für dieses oder andere Club-Spiele online kaufen oder telefonisch unter 0911/217 3333, im Service-Center (am Stadion) und in den Fan-Shops in der Ludwigstraße, am Valznerweiher und in der Lenkersheimer Straße.