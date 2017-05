15 Jahre länger leben? Deutschlands Anti-Aging-Mediziner Nr. 1 sagt Ihnen wie!

Der renommierte Mediziner für Prävention und Anti-Aging gibt einen Überblick zum neuesten Stand der Forschung, zu Diagnosestellungen, Normwerten, medikamentösen Therapien, und er erklärt die 7-Säulen-Anti-Aging-Strategie nach dem Hormesis-Prinzip. So kann jeder selbst etwas für ein gesundes Altern tun und 15 Jahre gewinnen. Außerdem wirft der Autor noch einen Blick in die Zukunft: An welchen unglaublichen Ideen arbeiten Forscher bereits?In der Kulturlounge kann man den Professor im Thalia-Buchhaus CAMPE, Karolinenstraße 53, 90402 Nürnberg, persönlich treffen und von ihm lernen, wie man seinen Alterungsprozess verlangsamen kann.Donnerstag, 1. Juni 2017 – 18.30 UhrEintritt 10 Euro, Karten am ServiceCenter im 3. OG.Infos unter Tel: 99208-87,service.campe@thalia.de undwww.thalia.de