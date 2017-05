2. Tiergartenlauf Nürnberg: Zwei Strecken für Kinder und Erwachsene

Nürnberg : Naturkundehaus Tiergarten |

NÜRNBERG (pm/nf) - Der 2. Tiergartenlauf Nürnberg beginnt am Freitag, 2. Juni 2017, ab 18 Uhr im Tiergarten mit dem Start des JAKO-O Kinderlaufs über 1,1 Kilometer. Bürgermeister Christian Vogel gibt hier als Schirmherr das Startsignal, wie auch bei dem JAKO-O Kinderlauf über 2,2 Kilometer um 18.20 Uhr und beim Start des Hauptlaufs um 19 Uhr. Beim Hauptlauf werden zwei oder drei Runden à 3,3 Kilometer mit insgesamt 200 Höhenmetern zurückgelegt – vorbei an Erdmännchen und Eisbären – bis zum Tiergartenrestaurant Waldschänke und zurück.



Während die Hauptläufe bereits seit Monaten ausverkauft sind, sind noch einige Startplätze für den Kinderlauf frei und Nachmeldungen am 2. Juni vor Ort möglich.

Die Premiere des Tiergartenlaufs 2016 begeisterte die Läufer so, dass die zweite Auflage und damit die limitierten 500 Startplätze innerhalb von sieben Stunden ausverkauft waren. Beim ersten Lauf sorgten vor allem die Paviane mit lauten Rufen für Stimmung unter den Läufern. Der Streckenverlauf wurde von Tiergarten-Verwaltungsleiter Dieter Kühnlein fachkundig ausgesucht. Kein Tier fühlte sich gestört. „Und natürlich weisen wir alle Teilnehmer nochmals auf das sensible Umfeld hin“, verspricht Organisatorin Anette Rehm. Hinter den Kulissen sorgt auch das erfahrene Team des LAC Quelle Fürth für einen reibungslosen Ablauf.