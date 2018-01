222 Tickets für die Ice Tigers gewinnen: Hammer-Spiel gegen Grizzlys Wolfsburg!

Nürnberg : Arena Nürnberger Versicherung |

Nürnberg (mask) – Da brennt die Luft: Die Thomas Sabo Ice Tigers sind aktuell ganz vorn in der DEL. Wenn es so weiter geht, sind die Ice Tigers auf direktem Kurs in die Play Offs. Und für den Kracher gegen die derzeit viertplatzierten Wolfsburg Grizzlys packen wir den Hammer aus und hauen 111-mal 2 Tickets raus!

Tickets für die Ice Tigers gewinnen

Gegen die Wolfsburg Grizzlys ist traditionell volle Hütte in der ARENA. Das ist nicht nur was für eingefleischte Eishockey-Fans: Die einzigartige Stimmung in der hitzigen Partie wird sicher auch Eishockey-Neulinge mitreißen. Die perfekte Gelegenheit also, mal in die Welt von Schlittschuhen, Pucks und Icing rein zu schnuppern. Fürs traditionell heiße Heimspiel gegen die Wolfsburger am Freitag, 19. Januar (Beginn um 19.30 Uhr) in der ARENA Nürnberger Versicherung verlost der MarktSpiegel exklusiv 222 Tickets (111-mal zwei Tickets)!Einfachste Teilnahme: Gleich hier im Beitrag auf „Mitmachen“ klicken. Oder eine Postkarte an MarktSpiegel, Burgschmietstraße 2-4, 90419 Nürnberg, Kennwort „Ice Tigers“. Oder E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de, bitte „Ice Tigers“ in die Betreffzeile! Einsendeschluss ist der 16 Januar. Bei Facebook könnt ihr auch mitmachen. Hierfür muss der Gewinnspiel-Post auf der MarktSpiegel-Seite bis spätestens 16. Januar kommentiert werden. Die Gewinner werden am 17. Januar benachrichtigt, die Tickets gibt‘s vor Ort. Rechtsweg ist ausgeschlossen.