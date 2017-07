29. Rallye der Altstadtfreunde: So werden Sie zum Nürnberg-Genie!

29. Rallye – der Spaziergang zum Selbermachen





NÜRNBERG (nf) - Brücken, Brunnen, Bossenquader: Am 5. August 2017 können Interessierte wieder auf Entdeckungsreise in die östliche Altstadt gehen und zum Altstadt-Genie werden!

Zwischen Hübnerstor und Kühnertsgasse gibt es links und rechts der Pegnitz so manches, was man vielleicht im Vorübergehen noch nicht wahrgenommen haben: eine Hausfigur, eine Inschrift, ein Wappen, eine Kokille – oder gar ein ganzes Museum. Es ist ein unterhaltsames Suchspiel entlang des Flusses, das die Teilnehmer selbst gestalten – für Individualisten, mit Freunden, mit der ganzen Familie, wobei Kinder oft schneller fündig werden als Erwachsene. Im Spannungsfeld zwischen Brücken und Brunnen, abgegrenzt von den Steinen und Bossenquadern (Steinquader mit bucklig ungeglätteter Oberfläche) der Stadtmauer, schickt Sie die Rallye 2017 auf Entdeckungsreise in der östlichen Altstadt. Es macht Spaß und ganz nebenbei erfahren alle ein bisschen mehr über Nürnberg. Geschichtswissen wird nicht vorausgesetzt, aber gutes Beobachten und scharfes Nachdenken.29. Rallye – der Spaziergang zum SelbermachenBrücken, Brunnen, BossenquaderSamstag, 5. August 2017Ausgabe der Rallyebögen: 10.00-14.00 Uhr,letzte Abgabe des Rallyebogens um 16.00 UhrTreffpunkt: HübnersplatzDauer: etwa 90 Minuten3 Euro TeilnahmegebührRallyebögen auch auf Russisch erhältlich