30. U11 Wasserball Miniturnier des Bayerischen Schwimmverbandes in Nürnberg

Wir feiern ein kleines Jubiläum !



Am 3. Dez. 2017 (8.30-17.30 Uhr) findet das von den Barracudas Nürnberg ausgerichtete 30. Miniturnier des Bayerischen Schwimmverbandes für U11 Wasserball-Mannschaften im Langwasserbad Nürnberg statt.

Austragungsort:

Ausrichter:

Dieses Jahr haben wir ein Rekord-Teilnehmerfeld, bestehend aus 20 Mannschaften aus dem In- und Ausland, was uns sicher viele tolle und spannende Spiele bescheren wird.Als Gäste haben sich u.a. unser Sportbürgermeister Dr. Klemens Gsell und der sportpolitischer Sprecher der SPD Stadtratsfraktion Ahmed Nasser zugesagt.Wir freuen uns jetzt schon auf euer Kommen und hoffen, dass die Kinder vor einer tollen und beeindruckenden Kulisse spielen dürfen.Für alle die sich dafür interessieren - der Eintritt ist selbstverständlich FREI.Wir sehen uns am 3. Dezember 2017,Eure Barracudas(www.facebook.com/Barracudas.Nuernberg)Hallenbad Langwasser - Breslauer Straße 251, 90471 Nürnberg - Eingang: Gleiwitzer StraßeBarracudas Nürnberg(Wasserballmannschaft der Vereine Post SV Nürnberg + 1. FCN Schwimmen)