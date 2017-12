300 Tickets für den HC Erlangen gewinnen: Unser Weihnachtsgeschenk für alle Sportbegeisterten!

Nürnberg : Arena Nürnberger Versicherung |

ERLANGEN - Runter von der Couch, rein in die ARENA! Beim BOXING DAY des HC Erlangen am 27. Dezember gibt es neben packendem Handball auch viele Aktionen. Nicht nur ein ganz besonderes Event, sondern auch ein perfektes Weihnachtsgeschenk für alle, die auf spannenden Sport und eine atemberaubende Atmosphäre stehen. Deswegen verlosen wir gemeinsam mit Tucher Biere ganze 300 Tickets und losen noch schnell vor Weihnachten aus, damit ihr den Gewinn pünktlich unter den Christbaum legen könnt.

Packendes Spiel gegen Leipzig

„Das größte Handball-Wichteln Bayerns“

300 Tickets für den HC Erlangen gewinnen

Ein spannendes und mitreisendes Jahr für den HC Erlangen geht in den kommenden Tagen zu Ende. Und zum Jahresabschluss gibt's nochmal ein echtes Highlight! Unter dem Motto „Runter von der Couch, rein ins Spektakel“ lädt der einzige bayerische Erstligist am 27. Dezember in die ARENA NÜRNBERGER Versicherung. Für alle Sportfans, die nach Gans, Familientreffen und besinnlicher Musik wieder harten Sport und eine emotional aufgeladenen Atmosphäre genießen wollen, ist der BOXING DAY genau das Richtige.Gegner an diesem Mittwochabend ist einer der aufstrebensten Vereine in der ganzen Republik. In seiner dritten Bundesliga-Saison macht der SC DHfK Leipzig wieder von sich reden und entwickelt sich zu einem echten Topclub. Der SC DHfK Leipzig, in dessen Aufsichtsrat mit Stefan Kretzschmar eine der schillernsten Handballfiguren sitzt, stellt mit Philipp Weber, Franz Semper, Bastian Roschek, Maximilian Janke und Niclas Pieczlowski gleich fünf Spieler für den vorläufigen EM-Kader der Deutschen A-Nationalmannschaft. Emotionaler und harter Sport gepaart mit einer aufgeladenen, besonderen Atmosphäre an einem Termin, der wie für einen Sportabend der Extraklasse gemacht ist. Diese Kombination schreit nach der Teilnahme der ganzen Metropolregion.Nach drei Tagen der Besinnlichkeit möchte der HC Erlangen das Heimspiel gegen Leipzig zu einem ganz besonderen Jahresabschluss machen. Die Verantwortlichen wollen hier das „größte Handball-Wichteln Bayerns“ veranstalten. Fans können eigene Geschenke gegeneinander tauschen. Besonderes Highlight: auch die Mannschaft des HC Erlangen schnürt Pakete für Ihre Fans. „Wir wollen neben der Besonderheit des Spiels und des Termins, den Fans einen weiteren Anreiz schaffen zu uns in die ARENA zu kommen“, so Steffen Brandes, Direktor Kommunikation und Marketing beim HC Erlangen und ergänzt: „Den genauen Ablauf dieser Aktion, werden wir in Kürze bekannt geben.“Grafik: HC ErlangenFür dieses besondere Spiel des HC Erlangen gegen SC DHfK Leipzig verlosen wir gemeinsam mit Tucher Biere insgesamt 300 Tickets (150 mal 2 Tickets). Die Teilnahme am Gewinnspiel ist gleich hier im Beitrag möglich mit Klick auf "Mitmachen". Alternativ kann an der Aktion auch auf unserer Facebook-Seite teilgenommen werden. Hierzu muss der Gewinnspiel-Post kommentiert werden. Teilnahmeschluss ist der 21. Dezember. Die Gewinner werden am 22. Dezember per E-Mail informiert. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.