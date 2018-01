50 Tickets für die Apassionata-Show zu gewinnen!

,,Gefährten des Lichts“ in der ARENA NÜRNBERGER VERSICHERUNG



NÜRNBERG (nf) - Das bezaubernste Mammutprojekt für Pferdeliebhaber kommt auf seiner Europatournee auch wieder nach Nürnberg (16. bis 18. Februar 2018) in die ARENA NÜRNBERGER VERSICHERUNG. Das Beste: der MarktSpiegel verlost für seine Leserinnen und Leser insgesamt 50 Eintrittskarten fürs romantische Pferdemärchen!

90 Mitwirkende, 60 Pferde, 135 Tonnen Reitsand, 9 Kilometer Kabel, 500 Kilo Trockeneis und acht LKW für Equipment und Tieflader für Maschinen sind nur einige Fakten der neuen Apassionata-Show mit dem Titel ,,Gefährten des Lichts“. Die wundervolle Symbiose aus Reitkunst, Kreativität und künstlerischem Anspruch hat für „Gefährten des Lichts“ ein neues Kreativteam an Bord geholt. Mit Creative Director Klaus Hillebrecht, Kostümbildnerin Kristina Weiß und Lichtdesigner Rüdiger Benz wird nicht nur an die bisherigen Erfolge angeknüpft, sondern die Inszenierung nochmals auf ein neues Niveau gehoben. Mit einem mitreißenden Show-Soundtrack, aufwendig gestalteten Kostümen und perfekt auf die Szenen abgestimmte Lichtkompositionen werden die Zuschauer Teil eines unvergesslichen Erlebnisses.Die inspirierende Story soll die Herzen der Zuschauer berühren und sie in bester APASSIONATA-Manier begeistern. Die Erinnerungen einer alten Frau an die unglaublichen Begebenheiten ihrer Jugend verleihen der Show ihren Rahmen: Alana wird als junges Mädchen auserwählt, Menschen mit leuchtenden Herzen zu finden – die Gefährten des Lichts – und sie auf der ganzen Welt und in verschiedenen Epochen zu suchen. Alles, um die Erde vor Kälte und der ewigen Dunkelheit zu bewahren. Die bildgewaltigen Szenen der Erfolgsshow werden von den schönsten Pferderassen Europas begleitet, die die verschiedenen Kulturen aus der Geschichte verkörpern und zum Leben erwecken.Der MarktSpiegel verlost 25 mal zwei Eintrittskarten für Apassionata am 16. Februar 2018. Wer gewinnen möchte, schreibt eine Postkarte an den MarktSpiegel (Burgschmietstraße 2-4, 90419 Nürnberg) oder eine E-Mail gewinnspiel@marktspiegel.de Kennwort ,,Apassionata“ bitte nicht vergessen. Einsendeschluss ist der 2. Februar 2018. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.Arena Nürnberger Versicherung, 16. Februar, 20 Uhr, 17. Februar, 15 und 20 Uhr, 18. Februar, 14 Uhr. Informationen und Tickets zur Show gibt es unter www.apassionata.com und unter 01806 – 73 33 33.