5x2 Karten für Mother's Finest gewinnen!

NÜRNBERG (pm/mue) - Die amerikanische Kultband Mother’s Finest (Foto) feierte mit Songs wie „Baby Love“ und „Piece Of The Rock“ weltweite Erfolge und spielte mit Bands wie Aerosmith oder The Who.

Vor zwei Jahren brachten sie ihr inzwischen 14. Album auf den Markt – fast komplett in der Originalbesetzung von 1970: Auf der Tour zu „Goody 2 Shoes & the Filthy Beasts“ machen sie am 10. September auch im Nürnberger Serenadenhof Station. Seit sie 1970 zum ersten Mal zusammenfanden stehen Mother’s Finest für ein explosives Gemisch aus Jazz, R’n’B, Rock und Funk. Den großen Durchbruch schaffte die Formation allerdings erst 1977 mit ihrem dritten Album „Another Mother Further“, auf dem sich unter anderem ihr größter Hit „Baby Love“ befand. Es folgten weitere Alben und 1979 die vorläufige Trennung. Doch nach einigen Jahren fand die Band wieder zusammen und spielt heute beinahe in Originalbesetzung. Vor allem live überzeugen sie mit der souligen Gospelstimme der Lead-Sängerin Joyce „Baby Jean“ Kennedy, ihren rockigen Gitarren und den energiegeladenen Songs.Den 10. September sollte man sich also unbedingt vormerken: Das Konzert im Nürnberger Serenadenhof beginnt um 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr), Tickets gibt es in drei Kategorien an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter www.motion-ticket.de, bei Eventim oder auch am Veranstaltungstag ab 18.30 Uhr an der Abendkasse.